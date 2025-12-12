- Дата публікації
В оксамитовому костюмі і мереживному топі: красива Меланія Трамп з’явилася на балу Конгресу
Президентське подружжя провело щорічний бал Конгресу у Білому домі.
Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп взяли участь у щорічному балу Конгресу у Вашингтоні. Подружжя виступило перед гостями у Великому фойє у Білому домі.
Перша леді з’явилася на заході у вишуканому образі total black. На ній був оксамитовий костюм, який складався з жакета з атласними лацканами і штанів із атласними лампасами. Та головним елементом її аутфіту був мереживний напівпрозорий топ із високою горловиною, який додав луку пікантності.
Меланія зробила гарну зачіску з локонами, вечірній макіяж із ніжно-рожевою помадою і завершила лук лаконічними сережками і каблучкою з великим діамантом.
Дональд був одягнений у чорний смокінг, білу манушку і чорний метелик.
