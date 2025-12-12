В оксамитовому костюмі і мереживному топі: красива Меланія Трамп з’явилася на балу Конгресу

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп взяли участь у щорічному балу Конгресу у Вашингтоні. Подружжя виступило перед гостями у Великому фойє у Білому домі.

Перша леді з’явилася на заході у вишуканому образі total black. На ній був оксамитовий костюм, який складався з жакета з атласними лацканами і штанів із атласними лампасами. Та головним елементом її аутфіту був мереживний напівпрозорий топ із високою горловиною, який додав луку пікантності.

Меланія зробила гарну зачіску з локонами, вечірній макіяж із ніжно-рожевою помадою і завершила лук лаконічними сережками і каблучкою з великим діамантом.

Дональд був одягнений у чорний смокінг, білу манушку і чорний метелик.

Нагадаємо, Меланію Трамп у білому пальті і під руку з Сантою сфотографували у штаті Вірджинія.