Полуниця цілий рік: як виростити ягоди у себе вдома / © Associated Press

Реклама

З правильними умовами та доглядом ці ягоди можна виростити одразу у себе вдома, навіть у маленькій квартирі. Видання Martha Stewart зібрало поради експертів, щоб ви могли насолоджуватися соковитими ягодами цілий рік.

Які сорти обрати

Не вся полуниця однаково підходить для вирощування у горщиках. Варто обрати сорти полуниці, які родять безперервно протягом усього сезону, з весни до осені. Вони дають два чи більше врожаїв на рік.

Особливо підходять альпійські вічноплідні сорти полуниці, вони компактні, займають мало місця, а ягоди хоч і маленькі, але дуже ароматні. Один із ідеальніших варіантів — альпійська ананасова полуниця, солодка та з легким ароматом ананаса. Інші хороші варіанти — це Seascape та Albion, вони мають більші ягоди, але краще саджати живі рослини, а не насіння, бо вирощування з насіння займе багато часу.

Реклама

Коли саджати

Вдома можна починати вирощування у будь-який час року. Головне — враховувати доступність живих рослин, адже вони зазвичай продаються у сезон.

Догляд за домашньою полуницею

Температура. Рослини комфортно почуваються за кімнатної температури близько 20–22°C. Головне — не тримати їх у холодних кімнатах взимку.

Освітлення. Полуниця потребує багато світла. На вікні, яке виходить на південь, рослини будуть рости краще. Проте одного сонця зазвичай недостатньо, потрібно додаткове підсвічування 12–14 годин на день, особливо взимку.

Полив. Полуниця любить вологу, але надмірний полив шкідливий. Ґрунт повинен бути добре дренованим, а корона рослини (верхівка) — сухою, щоб не загнивала. Зазвичай рослини поливають раз на тиждень і перевіряють вологість ґрунту пальцем.

Ґрунт. Ідеальний ґрунт для контейнерної суниці — родючий, легкий, з гарним дренажем, майже пухкий. Це дозволяє рослині отримувати поживні речовини та не затримувати воду.

Запилення. Вдома немає комах-запилювачів, тож доведеться робити це вручну. Маленьким пензликом переносьте пилок з тичинок на пелюстки квітки — так рослина зможе дати плоди.

Розмноження

Якщо рослина здорова, вона почне утворювати вусики. Їх можна направляти у нові горщики з ґрунтом, через місяць вони вкорінюються та можна розділити рослини для нових контейнерів.

Збір врожаю

Перевага домашньої полуниці у тому, що ніякі птахи та шкідники не зіпсують ягоди. Збирайте, коли плоди повністю червоні, включно з верхівкою біля стебла. Зазвичай ягоди дозрівають приблизно через місяць після цвітіння. Зривайте чи обрізайте їх акуратно та залишайте близько пів сантиметра стебла.

Вирощування полуниці вдома — це не лише смачно, але й неймовірно приємно. Ви отримуєте свіжі ягоди цілий рік і додаєте яскраві фарби на своє вікно чи кухню.