Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зіткнутися зі зрадою
Нинішній день має яскраво виражену негативну енергетику, яка негативно впливає на людську психіку.
Обставини можуть випробовувати на міцність у всіх життєвих сферах — професійній, особистій і побутовій. Але найнеприємнішим, що може трапитися цього дня, можна назвати зраду, з якою доведеться зіткнутися багатьом із нас.
Сьогодні, 13 грудня, зрадити можуть представників усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така подія виявиться особливо образливою і трагічною.
Овен
Овни можуть дізнатися, що близька людина їх зрадила, що стане для них серйозним ударом. Їм важко буде зрозуміти, чому в їхньому житті сталася така малоприємна історія. Знаючи бурхливий темперамент представників знака, легко можна припустити, що вони й учинять грандіозний скандал.
Близнята
Близнята, які часто не хочуть вірити в те, що хтось хоче їм зла, зі здивуванням виявлять: на роботі навколо них сплели цілу змову. До того ж, участь у ній братимуть люди, яких представники знака досі вважали своїми вірними і відданими друзями.
Стрілець
Стрільці можуть зіткнутися з найстрашнішим видом зради — їх обдурять найближчі їм люди — члени їхньої сім’ї. Найімовірніше, їхній непривабливий вчинок буде продиктований благими намірами, але навряд чи це виправдає їх в очах представників знака.
