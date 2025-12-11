- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 158
- Час на прочитання
- 1 хв
Наймодніші чоботи зими 2025-2026: стильна модель, яку носить Тейлор Свіфт та Меланія Трамп
Попзірка Тейлор Свіфт знову продемонструвала, що зимова погода аж ніяк не завада для мініспідниці.
Зірка напередодні свого дня народження, яке святкуватиме 13 грудня, відвідала шоу The Late Show with Stephen Colbert і потрапила під приціл папараці після його завершення. Тейлор була стильною та у своєму улюбленому образі — поєднала мініспідницю із чоботами та плюшевою шубою.
Зокрема Тейлор носила картату спідницю від Miu Miu, чорне боді, коричневі колготи та багато прикрас. Коротка шуба співачки зі штучного хутра і від бренду Max Mara, а ось замшеві чоботи від Christian Louboutin.
Модель чобіт Свіфт була з широкими фігурними підборами і називається Jane Botta. Вартість пари близько 2 тисяч доларів.
Однак не лише співачка полюбляє взуття від Christian Louboutin, а й перша леді США Меланія Трамп. Нещодавно першу леді сфотографували у подібній парі, але з трохи іншими підборами. Модель, яку носила пані Трамп називається Loo Botta і теж коштує близько 2 тисяч доларів.