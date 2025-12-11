ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

Наймодніші чоботи зими 2025-2026: стильна модель, яку носить Тейлор Свіфт та Меланія Трамп

Попзірка Тейлор Свіфт знову продемонструвала, що зимова погода аж ніяк не завада для мініспідниці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Зірка напередодні свого дня народження, яке святкуватиме 13 грудня, відвідала шоу The Late Show with Stephen Colbert і потрапила під приціл папараці після його завершення. Тейлор була стильною та у своєму улюбленому образі — поєднала мініспідницю із чоботами та плюшевою шубою.

Зокрема Тейлор носила картату спідницю від Miu Miu, чорне боді, коричневі колготи та багато прикрас. Коротка шуба співачки зі штучного хутра і від бренду Max Mara, а ось замшеві чоботи від Christian Louboutin.

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Модель чобіт Свіфт була з широкими фігурними підборами і називається Jane Botta. Вартість пари близько 2 тисяч доларів.

Однак не лише співачка полюбляє взуття від Christian Louboutin, а й перша леді США Меланія Трамп. Нещодавно першу леді сфотографували у подібній парі, але з трохи іншими підборами. Модель, яку носила пані Трамп називається Loo Botta і теж коштує близько 2 тисяч доларів.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
158
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie