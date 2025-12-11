Наймодніші чоботи зими 2025-2026: стильна модель, яку носить Тейлор Свіфт та Меланія Трамп

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Зірка напередодні свого дня народження, яке святкуватиме 13 грудня, відвідала шоу The Late Show with Stephen Colbert і потрапила під приціл папараці після його завершення. Тейлор була стильною та у своєму улюбленому образі — поєднала мініспідницю із чоботами та плюшевою шубою.

Зокрема Тейлор носила картату спідницю від Miu Miu, чорне боді, коричневі колготи та багато прикрас. Коротка шуба співачки зі штучного хутра і від бренду Max Mara, а ось замшеві чоботи від Christian Louboutin.

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Модель чобіт Свіфт була з широкими фігурними підборами і називається Jane Botta. Вартість пари близько 2 тисяч доларів.

Однак не лише співачка полюбляє взуття від Christian Louboutin, а й перша леді США Меланія Трамп. Нещодавно першу леді сфотографували у подібній парі, але з трохи іншими підборами. Модель, яку носила пані Трамп називається Loo Botta і теж коштує близько 2 тисяч доларів.