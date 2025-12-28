ТСН в социальных сетях

Политика
180
1 мин

Лавров назвал европейских военных в Украине законной целью РФ

Глава МИД РФ дал понять, что иностранные войска на территории Украины будут находиться под прицелом.

Анастасия Павленко
Сергей Лавров

Сергей Лавров / © Associated Press

Европейские военные контингенты в формате «коалиции желающих», если они появятся в Украине, станут законной целью для российских вооруженных сил.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью пропагандистам.

Министр отметил, что амбиции европейских политиков зашкаливают, и, по его словам, им не жалко не только украинцев, но и собственное население.

«Россия уже неоднократно заявляла: в случае отправки таких контингентов они будут считаться законной военной целью», — добавил он.

Напомним, канцлер ФРГ Мерц заявил, что при гарантиях безопасности от США западные миротворцы могут применять силу против российской армии в случае нарушения перемирия в Украине.

Также сообщалось, что Вильнюс готов предоставить войска и военные обучающие мощности для совместных сил союзников. Президент подчеркнул, что вопрос мира в Украине не может решаться без Украины.

180
