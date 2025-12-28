- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 1 мин
На левом берегу Киева изменили движение транспорта из-за отсутствия света: список маршрутов
Из-за отсутствия электроэнергии на Левом берегу столицы временно изменено движение электротранспорта, на Троещине работа большинства маршрутов приостановлена.
Киевские коммунальщики вынуждены корректировать работу общественного транспорта из-за проблем с напряжением в сети на левобережной части города.
По информации КГГА, изменения коснулись ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов, а на массиве Троещина движение электротранспорта, кроме перемен, временно приостановлено.
Как курсируют трамваи и троллейбусы
Трамваи двигаются по измененным схемам:
№ 8, 32 – по собственной схеме;
№ 27 – ст. м. «Позняки» – просп. Воскресенский;
№ 22 - просп. Воскресенский - Дарницкое депо;
№ 29 – ст. м. «Лесная» – ст. м. «Позняки»;
№ 28, 35 – ст. м. «Лесная» – просп. Воскресенский.
Троллейбусы работают на сокращенных участках:
№ 30 – ул. Кадетский Гай - ст. м. «Почайна»;
№ 31 – ст. м. «Лукьяновская» – ст. м. «Почайна»;
№ 47 – ст. м. «Минская» – ул. Александра Архипенко - ст. м. «Почайна»;
№ 50 – пл. «Лыбидская» – пл. «Дарницкая».
Временные автобусы
Для перевозки пассажиров на проблемных участках запустили автобусные маршруты :
Дублеры трамваев:
№ 28-Т – ул. Милославская – пл. «Дарницкая»;
№ 4-Т – ул. Милославская - ст. «Радужно»;
№ 29-Т – ст. м. «Бориспольская» – пл. «Дарницкая».
Дублеры троллейбусов:
№ 50-ТРК - ул. Милославская – пл. «Дарницкая»;
№ 37-ТР - ул. Милославская - ст. м. «Лесная»;
№ 30-ТР, 31-ТР - ул. Милославская - ст. м. «Почайна»;
№ 29-ТР - пл. «Дарницкая» – зал. ст. «Куреневка».
Напомним, ДТЭК обновил информацию о графиках отключений в столице . Правый берег Киева переходит на стабилизационные графики, в то время как на левом берегу из-за сложной ситуации с сетями продолжают действовать экстренные отключения.