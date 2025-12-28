ТСН в социальных сетях

На левом берегу Киева изменили движение транспорта из-за отсутствия света: список маршрутов

Из-за отсутствия электроэнергии на Левом берегу столицы временно изменено движение электротранспорта, на Троещине работа большинства маршрутов приостановлена.

Троллейбусы

На левобережье столицы остановлено движение электротранспорта из-за отсутствия света

Киевские коммунальщики вынуждены корректировать работу общественного транспорта из-за проблем с напряжением в сети на левобережной части города.

По информации КГГА, изменения коснулись ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов, а на массиве Троещина движение электротранспорта, кроме перемен, временно приостановлено.

Как курсируют трамваи и троллейбусы

Трамваи двигаются по измененным схемам:

  • № 8, 32 – по собственной схеме;

  • № 27 – ст. м. «Позняки» – просп. Воскресенский;

  • № 22 - просп. Воскресенский - Дарницкое депо;

  • № 29 – ст. м. «Лесная» – ст. м. «Позняки»;

  • № 28, 35 – ст. м. «Лесная» – просп. Воскресенский.

Троллейбусы работают на сокращенных участках:

  • № 30 – ул. Кадетский Гай - ст. м. «Почайна»;

  • № 31 – ст. м. «Лукьяновская» – ст. м. «Почайна»;

  • № 47 – ст. м. «Минская» – ул. Александра Архипенко - ст. м. «Почайна»;

  • № 50 – пл. «Лыбидская» – пл. «Дарницкая».

Временные автобусы

Для перевозки пассажиров на проблемных участках запустили автобусные маршруты :

Дублеры трамваев:

  • № 28-Т – ул. Милославская – пл. «Дарницкая»;

  • № 4-Т – ул. Милославская - ст. «Радужно»;

  • № 29-Т – ст. м. «Бориспольская» – пл. «Дарницкая».

Дублеры троллейбусов:

  • № 50-ТРК - ул. Милославская – пл. «Дарницкая»;

  • № 37-ТР - ул. Милославская - ст. м. «Лесная»;

  • № 30-ТР, 31-ТР - ул. Милославская - ст. м. «Почайна»;

  • № 29-ТР - пл. «Дарницкая» – зал. ст. «Куреневка».

Напомним, ДТЭК обновил информацию о графиках отключений в столице . Правый берег Киева переходит на стабилизационные графики, в то время как на левом берегу из-за сложной ситуации с сетями продолжают действовать экстренные отключения.

