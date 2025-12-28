Массированные удары по Украине могут участиться: эксперт предупредил об опасности

Последствия атаки / © Getty Images

Реклама

Российский арсенал позволяет оккупантам совершать массированные удары по Украине один-два раза в неделю.

Такое мнение высказал военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире «Мы — Украина».

Он отметил, что россияне могут производить около 100 ракет в месяц и около 250 «Шахедов» в неделю.

Реклама

«То есть такие удары, как они нанесли по Киеву, они могут делать еженедельно. А может и два раза. Учитывая ментальность россиян, вполне можно ожидать, что на Новый год они попытаются сделать такое поздравление, — добавил майор в отставке.

Ранее глава управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что массированные комбинированные удары происходят стабильно раз-два в неделю.

Игнат отметил, что, несмотря на пожары на российских оборонных заводах, атаки не прекращаются, особенно в осенне-зимний период.

Напомним, в Киеве в результате вчерашнего массированного обстрела погибли 2 человека, пострадали 32 человека, из них 2 — дети.