Массированные удары по Украине могут участиться: эксперт предупредил об опасности
Российская армия может регулярно устраивать массированные ракетно-дроновые удары по Украине.
Российский арсенал позволяет оккупантам совершать массированные удары по Украине один-два раза в неделю.
Такое мнение высказал военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире «Мы — Украина».
Он отметил, что россияне могут производить около 100 ракет в месяц и около 250 «Шахедов» в неделю.
«То есть такие удары, как они нанесли по Киеву, они могут делать еженедельно. А может и два раза. Учитывая ментальность россиян, вполне можно ожидать, что на Новый год они попытаются сделать такое поздравление, — добавил майор в отставке.
Ранее глава управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что массированные комбинированные удары происходят стабильно раз-два в неделю.
Игнат отметил, что, несмотря на пожары на российских оборонных заводах, атаки не прекращаются, особенно в осенне-зимний период.
Напомним, в Киеве в результате вчерашнего массированного обстрела погибли 2 человека, пострадали 32 человека, из них 2 — дети.