Укрaїнa
124
1 хв

Масовані удари по Україні можуть почастішати: експерт попередив про небезпеку

Російська армія може регулярно влаштовувати масовані ракетно-дронові удари по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Getty Images

Російський арсенал дозволяє окупантам здійснювати масовані удари по Україні один-два рази на тиждень.

Таку думку висловив військовий оглядач Олексій Гетьман в етері «Ми — Україна».

Він зазначив, що росіяни можуть виробляти близько 100 ракет на місяць і близько 250 «Шахедів» на тиждень.

«Тобто такі удари, як вони зробили по Києву, вони можуть робити щотижня. А можуть і два рази. Враховуючи ментальність росіян, цілком можна очікувати, що на Новий рік вони спробують зробити таке „привітання“, — додав майор у відставці.

Раніше очільник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що масовані комбіновані удари відбуваються стабільно раз-два на тиждень.

Ігнат зазначив, що попри пожежі на російських оборонних заводах, атаки не припиняються, особливо в осінньо-зимовий період.

Нагадаємо, у Києві внаслідок вчорашнього масованого обстрілу загинуло 2 людини, постраждало 32 особи, з них 2 — діти.

