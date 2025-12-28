- Дата публікації
-
Вона красуня: згадуємо, якою була в молодості легендарна Бріжіт Бардо
Пішла з життя легендарна французька кіноакторка, співачка, фотомодель та захисниця тварин Бріжіт Бардо. Їй був 91 рік.
Розпочавши кінокар’єру 1952 року, француженка набула статусу секссимволу та світової популярності завдяки стрічці «І Бог створив жінку» (1956 року). Протягом двадцятирічної кар’єри в шоу-бізнесі Бардо знялася у 48 фільмах, брала участь у численних музичних програмах та записала близько 80 пісень.
Ми вирішили згадати, якою вона була в молодості, зібравши кілька архівних фотографій знаменитості.
На цьому фото Бріжіт Бардо та її чоловік Гюнтер Закс позують перед посадкою на чартерний літак під час свого медового місяця у Лас-Вегасі 14 липня 1966 року.
На цьому фото Бріжіт Бардо у готелі «Маунт-Рояль» у Лондоні 9 квітня 1959 року.
Тут Бардо входить до молочної ванни під час знімань комедії «Великі вихідні Нерона» у Римі 27 березня 1956 року.
На цьому фото французька кіноакторка усміхається фотографам у саду вілли Вердіані у Сполето, центральна Італія, 4 серпня 1961 року.
А тут вона позує з величезним сомбреро, яке привезла з Мексики, після прибуття до аеропорту Орлі в Парижі, 27 травня 1965 року.
Бріжіт Бардо прибуває до аеропорту Риму, Італія, 4 серпня 1961 року, щоб вирушити до умбрійського міста Сполето для знімань частини фільму «Vie privee» («Дуже особиста справа»), в якому вона грала головну роль. За нею — Крістін Гузе-Реналь, французька продюсерка фільму.