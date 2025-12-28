Вона красуня: згадуємо, якою була в молодості легендарна Бріжіт Бардо

Бріжіт Бардо / © Associated Press

Розпочавши кінокар’єру 1952 року, француженка набула статусу секссимволу та світової популярності завдяки стрічці «І Бог створив жінку» (1956 року). Протягом двадцятирічної кар’єри в шоу-бізнесі Бардо знялася у 48 фільмах, брала участь у численних музичних програмах та записала близько 80 пісень.

Ми вирішили згадати, якою вона була в молодості, зібравши кілька архівних фотографій знаменитості.

Бріжіт Бардо / © Associated Press

На цьому фото Бріжіт Бардо та її чоловік Гюнтер Закс позують перед посадкою на чартерний літак під час свого медового місяця у Лас-Вегасі 14 липня 1966 року.

Брижіт Бардо з чоловіком / © Associated Press

На цьому фото Бріжіт Бардо у готелі «Маунт-Рояль» у Лондоні 9 квітня 1959 року.

Бріжіт Бардо / © Associated Press

Тут Бардо входить до молочної ванни під час знімань комедії «Великі вихідні Нерона» у Римі 27 березня 1956 року.

Бріжіт Бардо / © Associated Press

На цьому фото французька кіноакторка усміхається фотографам у саду вілли Вердіані у Сполето, центральна Італія, 4 серпня 1961 року.

Бріжіт Бардо / © Associated Press

А тут вона позує з величезним сомбреро, яке привезла з Мексики, після прибуття до аеропорту Орлі в Парижі, 27 травня 1965 року.

Бріжіт Бардо / © Associated Press

Бріжіт Бардо прибуває до аеропорту Риму, Італія, 4 серпня 1961 року, щоб вирушити до умбрійського міста Сполето для знімань частини фільму «Vie privee» («Дуже особиста справа»), в якому вона грала головну роль. За нею — Крістін Гузе-Реналь, французька продюсерка фільму.