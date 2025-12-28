Она красота: вспоминаем, какой была в молодости легендарная Брижит Бардо

Брижит Бардо / © Associated Press

Начав кинокарьеру в 1952 году, француженка получила статус секс-символа и мировую известность благодаря ленте «И Бог создал женщину» (1956 года). В течение двадцатилетней карьеры в шоу-бизнесе Бардо снялась в 48 фильмах, участвовала в многочисленных музыкальных программах и записала порядка 80 песен.

Мы решили вспомнить, какой она была в молодости, собрав несколько архивных фотографий знаменитости.

Брижит Бардо / © Associated Press

На этом фото Брижит Бардо и ее муж Гюнтер Закс позируют перед посадкой на чартерный самолет во время своего медового месяца в Лас-Вегасе 14 июля 1966 года.

Брижит Бардо с мужем / © Associated Press

На этом фото Брижит Бардо в отеле «Маунт-Рояль» в Лондоне 9 апреля 1959 года.

Брижит Бардо / © Associated Press

Здесь Бардо входит в молочную ванну во время съемок комедии «Большие выходные Нерона» в Риме 27 марта 1956 года.

Брижит Бардо / © Associated Press

На этом фото французская киноактриса улыбается фотографам в саду виллы Вердиани в Сполето, центральная Италия, 4 августа 1961 года.

Брижит Бардо / © Associated Press

А тут она позирует с огромным сомбреро, которое привезла из Мексики, по прибытии в аэропорт Орли в Париже, 27 мая 1965 год.

Брижит Бардо / © Associated Press

Брижит Бардо прибывает в аэропорт Рима, Италия, 4 августа 1961 года, чтобы отправиться в умбрийский город Сполето для съемок части фильма «Vie privee» («Очень личное дело»), в котором она играет главную роль. За ней — Кристин Гузе-Реналь, французский продюсер фильма.