ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
1 хв

З братом і невісткою: король Чарльз сходив на службу в Сандрінгемі

Король Чарльз був присутній на недільній ранковій церковній службі у церкві Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Getty Images

Компанію монарху склав його молодший брат принц Едвард із дружиною — герцогинею Единбурзькою Софі.

Усіх трьох заскочили фотографи, коли вони прибули на службу лише через три дні після Різдва. Очікується, що король залишиться в Сандрінгемі до кінця різдвяних канікул, перш ніж повернутися до королівських заходів у новому році.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

Чарльз одягнув одне зі своїх улюблених пальт та сірі штани, а також взув замшеві руді туфлі. Він вітав людей, махаючи їм рукою.

Софі також була в бежевому пальті і коричневому крислатому капелюсі до тону якого підібрала чоботи на квадратних підборах. А принц Едвард одягнувся у пальто верблюжого кольору, сірі штани та туфлі.

Король Чарльз, герцогиня Софі та принц Едвард / © Getty Images

Король Чарльз, герцогиня Софі та принц Едвард / © Getty Images

Нагадаємо, Софі та Едвард разом з дітьми леді Луїзою Віндзор та Джеймсом Вессекським були присутні на різдвяній службі з родиною 25 грудня і брали участь у різдвяній прогулянці.

Герцогиня Софі з сином Джеймсом і леді Луїзою / © Getty Images

Герцогиня Софі з сином Джеймсом і леді Луїзою / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
154
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie