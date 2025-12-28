- Дата публікації
З братом і невісткою: король Чарльз сходив на службу в Сандрінгемі
Король Чарльз був присутній на недільній ранковій церковній службі у церкві Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі.
Компанію монарху склав його молодший брат принц Едвард із дружиною — герцогинею Единбурзькою Софі.
Усіх трьох заскочили фотографи, коли вони прибули на службу лише через три дні після Різдва. Очікується, що король залишиться в Сандрінгемі до кінця різдвяних канікул, перш ніж повернутися до королівських заходів у новому році.
Чарльз одягнув одне зі своїх улюблених пальт та сірі штани, а також взув замшеві руді туфлі. Він вітав людей, махаючи їм рукою.
Софі також була в бежевому пальті і коричневому крислатому капелюсі до тону якого підібрала чоботи на квадратних підборах. А принц Едвард одягнувся у пальто верблюжого кольору, сірі штани та туфлі.
Нагадаємо, Софі та Едвард разом з дітьми леді Луїзою Віндзор та Джеймсом Вессекським були присутні на різдвяній службі з родиною 25 грудня і брали участь у різдвяній прогулянці.