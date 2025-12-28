Найкумедніший різдвяний подарунок принцеси Кейт принцу Гаррі: яким він був

Кейт та Гаррі / © Getty Images

Якось напередодні Різдва Кейт подарувала йому кумедний подарунок. Це сталося ще до того, як принц вирішив одружитися з Меган Маркл.

Члени королівської родини відомі тим, що дарують одне одному жартівливі подарунки, а не серйозні. Хоча існують кумедны історії про шкіряні сидіння для унітазів, співаючих хом’яків та шапочки для душу з непристойними написами, один подарунок, який принцеса Уельська купила герцогу Сассекскому, безумовно, очолює список найсмішніших. Кейт придбала для нього набір для вирощування своєї дівчини, пише express.

Принц Вільям, принцеса Кейт та принц Гаррі / © Getty Images

Цей набір, мабуть, був придбаний, щоб висміяти особисте життя тодішнього холостяка. Його можна купити в інтернеті.

До речі, принц Гаррі не лише отримував кумедні подарунки, а й сам їх дарував. Повідомлялося, що одного разу він купив шапочку для душу з написом «Ain’t life ab****» («Хіба життя не жахливе?») у подарунок нікому іншому, як своїй бабусі, королеві Єлизаветі.

Принцеса Кейт, принц Вільям та принц Гаррі / © Associated Press

У своїх скандальних мемуарах «Запасний» принц також згадав деякі різдвяні події, зокрема випадок, коли він отримав «прохолодний» подарунок від принцеси Маргарет. Вона подарувала йому ручку, обмотану маленькою гумовою рибкою.