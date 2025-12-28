- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 191
- Час на прочитання
- 1 хв
В однакових піжамах: Бруклін Бекхем і його дружина Нікола влаштували сімейний фотосет біля ялинки
Бруклін Бекхем та Нікола Пельц поділилися серією новорічних знімків у Instagram.
На тлі конфлікту з батьками, яких Бруклін заблокував у Instagram, старший син Бекхемів опублікував серію фотографій зі своєю дружиною Ніколою та її родиною.
«Ми бажаємо всім щасливого Різдва та Нового року, сповненого любов’ю, миром та щастям ❤️🎄⭐️», — підписав хлопець знімки.
Для знімання Бруклін та Нікола обрали однакові піжами. Він був у сорочці, штанях та білій футболці, а вона одягла топ на тонких бретельках та штани. Подружжя обіймалося перед камерою, а також сфотографувалося з батьками Ніколи — Нельсоном та Клаудією.
Нагадаємо, батьки Брукліна — Девід та Вікторія Бекхеми також ділилися святковими знімками у соцмережах та показали, як провели Різдво. Бекхем опублікував також відео, як він зрізав ялинку та прикрашав її.