В однакових піжамах: Бруклін Бекхем і його дружина Нікола влаштували сімейний фотосет біля ялинки

Бруклін та Нікола Пельтц-Бекхем / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

На тлі конфлікту з батьками, яких Бруклін заблокував у Instagram, старший син Бекхемів опублікував серію фотографій зі своєю дружиною Ніколою та її родиною.

«Ми бажаємо всім щасливого Різдва та Нового року, сповненого любов’ю, миром та щастям ❤️🎄⭐️», — підписав хлопець знімки.

Для знімання Бруклін та Нікола обрали однакові піжами. Він був у сорочці, штанях та білій футболці, а вона одягла топ на тонких бретельках та штани. Подружжя обіймалося перед камерою, а також сфотографувалося з батьками Ніколи — Нельсоном та Клаудією.

Нагадаємо, батьки Брукліна — Девід та Вікторія Бекхеми також ділилися святковими знімками у соцмережах та показали, як провели Різдво. Бекхем опублікував також відео, як він зрізав ялинку та прикрашав її.