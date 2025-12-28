ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
435
Время на прочтение
1 мин

Ситуация с теплом в Киеве и области: Кулеба назвал сроки восстановления отопления

Ликвидация последствий вражеского обстрела Киева и области выходит на финишную прямую, в большинстве домов отопления уже есть, а полное восстановление системы теплоснабжения во всех домах запланировано до конца текущих суток.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Восстановление отопления в Киеве

Восстановление отопления в Киеве / © iStock

Коммунальные и аварийные службы работают в непрерывном режиме, чтобы восстановить теплоснабжение и вернуть комфорт в дома киевлян и жителей Киевской области после атаки РФ.

О ситуации с возобновлением коммуникаций сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Когда ждать тепло

По словам чиновника, в большинстве домов Киева и Киевской области теплоснабжение уже восстановлено. Однако в части домов батареи пока остаются холодными — там ведутся ремонтные работы.

Кулеба очертил четкие сроки завершения работ.

«Работы будут продолжаться в течение дня, а к концу суток система заработает повсюду . Это связано с поэтапным запуском сетей после повреждений», – отметил министр.

Вода и свет

Что касается других коммуникаций:

  • Водоснабжение: Централизованная подача воды уже восстановлена полностью.

  • Электричество: Энергетики продолжают работать круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия энергетического террора противника.

Напомним, энергетики частично возобновили электроснабжение в столице. Правый берег Киева уже перешел на стабилизационные графики , тогда как на левом берегу из-за сложной ситуации с сетями продолжают действовать экстренные отключения.

Дата публикации
Количество просмотров
435
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie