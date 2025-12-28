- Дата публикации
Ситуация с теплом в Киеве и области: Кулеба назвал сроки восстановления отопления
Ликвидация последствий вражеского обстрела Киева и области выходит на финишную прямую, в большинстве домов отопления уже есть, а полное восстановление системы теплоснабжения во всех домах запланировано до конца текущих суток.
Коммунальные и аварийные службы работают в непрерывном режиме, чтобы восстановить теплоснабжение и вернуть комфорт в дома киевлян и жителей Киевской области после атаки РФ.
О ситуации с возобновлением коммуникаций сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
Когда ждать тепло
По словам чиновника, в большинстве домов Киева и Киевской области теплоснабжение уже восстановлено. Однако в части домов батареи пока остаются холодными — там ведутся ремонтные работы.
Кулеба очертил четкие сроки завершения работ.
«Работы будут продолжаться в течение дня, а к концу суток система заработает повсюду . Это связано с поэтапным запуском сетей после повреждений», – отметил министр.
Вода и свет
Что касается других коммуникаций:
Водоснабжение: Централизованная подача воды уже восстановлена полностью.
Электричество: Энергетики продолжают работать круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия энергетического террора противника.
Напомним, энергетики частично возобновили электроснабжение в столице. Правый берег Киева уже перешел на стабилизационные графики , тогда как на левом берегу из-за сложной ситуации с сетями продолжают действовать экстренные отключения.