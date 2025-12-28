- Дата публикации
-
- Мир
США накрыли рекордные снегопады: власти объявили чрезвычайное положение
Из-за непогоды более 9000 авиарейсов по всей стране были отменены или задержаны.
США накрыл мощный зимний шторм, ставший самым сильным для региона за последние несколько лет.
Об этом сообщает Reuters.
Из-за экстремальных погодных условий власти штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение.
В Нью-Йорке зафиксировали самый большой снегопад с 2022 года. В Центральном парке выпало около 11 см снега, а в отдельных районах штата и Коннектикуте уровень осадков достиг 15-25 см.
По данным сервиса FlightAware, более 9000 авиарейсов по всей стране были отменены или задержаны. Худшая ситуация наблюдается в основных хабах — аэропортах имени Джона Кеннеди, Ла-Гуардия и Ньюарк.
Власти призвали жителей воздержаться от поездок. В Пенсильвании и Нью-Джерси введены ограничения на движение коммерческого транспорта по основным магистралям.
Напомним, в Южной Калифорнии мощные ливни повлекли за собой масштабные наводнения и селевые потоки. Власти объявили об эвакуации.