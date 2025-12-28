США накрыли рекордные снегопады: власти объявили чрезвычайное положение

Снегопад в США / © Associated Press

США накрыл мощный зимний шторм, ставший самым сильным для региона за последние несколько лет.

Об этом сообщает Reuters.

Из-за экстремальных погодных условий власти штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение.

В Нью-Йорке зафиксировали самый большой снегопад с 2022 года. В Центральном парке выпало около 11 см снега, а в отдельных районах штата и Коннектикуте уровень осадков достиг 15-25 см.

По данным сервиса FlightAware, более 9000 авиарейсов по всей стране были отменены или задержаны. Худшая ситуация наблюдается в основных хабах — аэропортах имени Джона Кеннеди, Ла-Гуардия и Ньюарк.

Власти призвали жителей воздержаться от поездок. В Пенсильвании и Нью-Джерси введены ограничения на движение коммерческого транспорта по основным магистралям.

Напомним, в Южной Калифорнии мощные ливни повлекли за собой масштабные наводнения и селевые потоки. Власти объявили об эвакуации.