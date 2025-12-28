- Дата публикации
Категория
Украина
ТЦК в каждом селе: как новый законопроект изменит жизнь призывников
В Раде предлагается создать сельские и поселковые ТЦК для быстрого оформления отсрочок и админуслуг.
В Верховной Раде планируют создать поселковые и сельские ТЦК — это предполагает правительственный законопроект №14320.
Что предлагают:
▪местные ТЦК будут самостоятельно вести учет призывников, военнообязанных и резервистов;
▪️ на местах будут предоставлять админ- и соцуслуги;
▪️будут быстрее оформлять отсрочки.
Инициатором документа выступило Министерство обороны Украины. Законопроект направлен на преодоление организационных и правовых проблем в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые обострились после административно-территориальной реформы 2020 года и в условиях военного положения.
Что предлагают изменить
Законопроект предусматривает расширение системы органов военного управления путем внедрения поселковых территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Они должны создаваться на базе обособленных подразделений районных ТЦК и СП и получить юридическую субъектность и полноценные управленческие полномочия.
В частности, в законодательстве предлагается урегулировать статус поселковых комиссий и центров, заменив в нормах понятие «городские» на «городские, поселковые», а также закрепить за ними полномочия, аналогичные районным и городским ТЦК и СП.
Почему возникла необходимость изменений
Как отмечается в пояснительной записке, после ликвидации военных комиссариатов и создания ТЦК и СП существующая сеть центров оказалась недостаточно адаптированной к условиям военного времени и масштабной мобилизации.
В настоящее время в структуре районных ТЦК и СП функционируют 344 обособленных подразделения, которые не имеют самостоятельного юридического статуса. Руководители таких подразделений не являются начальниками ТЦК и СП в правовом понимании, что существенно ограничивает их полномочия.
В частности, они не могут:
выдавать гражданам справки для реализации гарантированных государством прав;
принимать решения по оформлению призыва и издавать соответствующие приказы;
рассматривать дела об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции руководителей ТЦК и СП.
В результате большинство документов требует согласования непосредственно в районных центрах, которые часто расположены на расстоянии 40–80 километров от обособленных подразделений. Это создает дополнительную логистическую нагрузку, усложняет доступ граждан к услугам и замедляет мобилизационные процессы.
Какие последствия ожидаются
В случае принятия закона поселковые территориальные центры комплектования и социальной поддержки смогут самостоятельно вести Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, принимать решения в пределах своей компетенции без постоянного согласования с районным уровнем, а также оперативнее предоставлять гражданам административные и социальные услуги, в том числе по вопросам оформления отсрочек от призыва.
Как прогнозирует Министерство обороны, для граждан это будет означать упрощение и ускорение процедур, уменьшение количества поездок в районные центры, а для государства — повышение эффективности мобилизации, разгрузку районных ТЦК и СП и укрепление их институциональной способности.
Финансовый аспект и сроки
В пояснительной записке подчеркивается, что реализация законопроекта не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины. Закон, в случае принятия, вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Кабинет Министров Украины в течение трех месяцев обязан привести свои нормативно-правовые акты, а также акты министерств и центральных органов исполнительной власти в соответствие с новыми нормами.
Таким образом, законопроект № 14320 может стать очередным шагом к адаптации системы военного управления к реалиям военного времени и усилению ее присутствия непосредственно на уровне территориальных громад.
Как сообщалось, Верховная Рада Украины хочет закрыть лазейки и планирует ликвидировать возможность уклонения от военной службы для мужчин старше 25 лет, поступающих в учебные заведения. В парламенте отмечают, что вступительная кампания показала, что некоторые мужчины использовали обучение на бакалавриате и в аспирантуре не по прямому назначению.