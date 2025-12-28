Запретят ли уклонистам голосовать на выборах: Подоляк ответил

Михаил Подоляк / © Getty Images

Реклама

Советник Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слухи, что убегающим от военной службы уклонистам могут запретить голосовать на предстоящих выборах.

Так ли это, Подоляк рассказал в комментарии «Новости.LIVE».

По его словам, все детали по выборам, в частности, право голоса для мужчин, уклоняющихся от службы, будут рассматриваться в рамках рабочей группы народных депутатов. Ведь для этого необходимы изменения в законы.

Реклама

«Парламентарии должны дать ответы на эти вопросы. Потом может последовать еще определенная дискуссия общественная. И после этого будет решение, как это все должно происходить. То есть, мы не можем с вами говорить то, что только начинает обсуждаться», — объяснил Подоляк.

Ранее президент Зеленский заявил, что готов к выборам во время войны, но при условии.