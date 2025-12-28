- Дата публикации
Запретят ли уклонистам голосовать на выборах: Подоляк ответил
Подоляк ответил, лишат ли уклонистов избирательных прав.
Советник Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слухи, что убегающим от военной службы уклонистам могут запретить голосовать на предстоящих выборах.
Так ли это, Подоляк рассказал в комментарии «Новости.LIVE».
По его словам, все детали по выборам, в частности, право голоса для мужчин, уклоняющихся от службы, будут рассматриваться в рамках рабочей группы народных депутатов. Ведь для этого необходимы изменения в законы.
«Парламентарии должны дать ответы на эти вопросы. Потом может последовать еще определенная дискуссия общественная. И после этого будет решение, как это все должно происходить. То есть, мы не можем с вами говорить то, что только начинает обсуждаться», — объяснил Подоляк.
Ранее президент Зеленский заявил, что готов к выборам во время войны, но при условии.