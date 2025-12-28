Вениславский объяснил, без чего выборы в Украине провести будет невозможно

Народный депутат Федор Вениславский

Народный депутат Федор Вениславский заявил, что организовать президентские выборы во время войны невозможно из-за безопасных и организационных вызовов.

Об этом он сказал в эфире NV.

По его словам, в случае необходимости, в частности, после заключения мирного соглашения, Верховная Рада сможет найти совместное решение о проведении выборов.

Вениславский также отметил серьезные трудности с обеспечением избирательного права для военнослужащих и миллионов находящихся за рубежом украинцев.

«Это очень серьезный вызов, потому что есть два аспекта — внутренний и внешний. С точки зрения внутренней, в Избирательном кодексе и Законе О референдуме предусмотрено, что голосование проходит в дипломатических представительствах нашей страны за рубежом», — пояснил нардеп.

Он отметил, что даже действующие нормы законодательства не позволяют обеспечить участие в голосовании всех граждан, вынужденно уехавших из Украины.

«С учетом такого очень большого количества граждан Украины — по разным подсчетам от пяти и чуть ли не до 10 миллионов — обеспечить всем возможность прийти в посольства или консульства и проголосовать полностью нереально. Для такого количества ни одно посольство и консульство не обеспечит возможность реализовать свое избирательное право», — подчеркнул Вениславский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросе проведения выборов президента или референдума в Украине по чувствительным вопросам мирного плана принципиальным является вопрос безопасности.

Мы ранее информировали, что олова правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская заявила, что онлайн-голосование во время проведения выборов в Украине, предложенное председателем парламентской фракции «Слуги народа» Давидом Арахамией, станет подарком для россиян.