Политика
4618
1 мин

Лавров объяснил, в каком случае Россия "признает" Украину

Лавров сделал очередное заявление, в котором попытался определить условия, при которых Кремль готов признать независимость Украины.

Анастасия Павленко
Сергей Лавров

Сергей Лавров / © Associated Press

Россия признает только «нейтральную» Украину образца 1990 года.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы признавали другую Украину. Украина должна снова стать внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством», — сказал он.

Лавров также напомнил, что эти принципы заложены в Декларации независимости Украины.

В то же время, Лавров похвалил президента США Дональда Трампа за намерения закончить войну в Украине.

«Трамп искренне стремится разрешить украинский конфликт политико-дипломатическими методами. Россия приветствует это, но одного стремления мало. Мы настаиваем на том, чтобы был достигнут пакет договоренностей о прочном, устойчивом, долгосрочном мире с гарантиями безопасности для всех привлеченных», — добавил он.

Ранее Лавров выдал еще одну порцию абсурдных заявлений. В частности, он упрекнул украинского лидера Владимира Зеленского за «противоречивые заявления». Он также обвинил Европу в том, что она желает России «вреда и беды».

