Лавров объяснил, в каком случае Россия "признает" Украину
Лавров сделал очередное заявление, в котором попытался определить условия, при которых Кремль готов признать независимость Украины.
Россия признает только «нейтральную» Украину образца 1990 года.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы признавали другую Украину. Украина должна снова стать внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством», — сказал он.
Лавров также напомнил, что эти принципы заложены в Декларации независимости Украины.
В то же время, Лавров похвалил президента США Дональда Трампа за намерения закончить войну в Украине.
«Трамп искренне стремится разрешить украинский конфликт политико-дипломатическими методами. Россия приветствует это, но одного стремления мало. Мы настаиваем на том, чтобы был достигнут пакет договоренностей о прочном, устойчивом, долгосрочном мире с гарантиями безопасности для всех привлеченных», — добавил он.
Ранее Лавров выдал еще одну порцию абсурдных заявлений. В частности, он упрекнул украинского лидера Владимира Зеленского за «противоречивые заявления». Он также обвинил Европу в том, что она желает России «вреда и беды».