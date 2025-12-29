В Кремле не планируют мира: аналитик рассказал о скрытых задачах Путина на 2026 год

Владимир Путина / © Associated Press

Реклама

Российское руководство не рассматривает прекращение боевых действий как приоритет и готовит армию к продолжению войны по меньшей мере до конца 2026 года. Пока международное сообщество обсуждает мирные планы, в Москве ставят задачу дальнейшего наступления.

Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», капитан первого ранга Павел Лакийчук для «КИЕВ 24».

По словам эксперта, существует существенный разрыв между ожиданиями западных лидеров и реальностью, которую диктует Кремль. В то время как президент США Дональд Трамп стремится к быстрому прекращению войны, а европейские партнеры фокусируются на гарантиях безопасности для Украины, Владимир Путин выдвигает условия, которые делают мир невозможным.

Реклама

Павел Лакийчук отметил, что для российского диктатора вопрос прекращения огня стоит на последнем месте в любой повестке дня.

«Появляется Путин, который говорит: „Нет, гарантии безопасности там — все это неважно, и даже прекращение войны“. Сначала мы устраняем проблемы, разбираемся с гарантиями послевоенной безопасности, а затем войну останавливаем. Что в „Плане Трампа“ (28-й пункт) прекращение войны последний, что у Зеленского — последний. Почему? Потому что Путин не хочет останавливать войну», — подчеркнул эксперт.

Аналитик обратил внимание на ежегодную расширенную коллегию Министерства обороны РФ, где военное руководство отчитывается перед президентом. Эта мера демонстрирует настоящие векторы российской политики, противоречащие любой «мирной» риторике.

«Там ни о каком мире на 2026-й год, и ни о каких мерах по достижению мира в 2025-м году речь не идет. Речь идет о том, что в 2026 году будут продолжать достижение целей так называемой СВО. Весь год на это положен. И речи об альтернативных вариантах речь не идет», — резюмировал Лакийчук.

Реклама

Напомним, российский диктатор Владимир Путин подписал очередной указ о призыве граждан на военную службу 2026 года.

Ранее российский диктатор заявлял, что приказал «уволить» три украинских области.