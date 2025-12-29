"Умирать было бы неправильно": Сырский объяснил, почему приказал отступить из Северска

Сырский раскрыл причины ухода из Северска

Реклама

Оборона Северска стала проблемной, поэтому оставить там подразделения просто умирать было бы неправильно.

Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «24 Каналу», комментируя уход из Северска.

Сырский напомнил, что Серебрянский лес, Белогоровка, Северск — это территории, где во время Второй мировой войны также происходили тяжелые бои. Сама местность состоит из господствующих высот, меловых гор, как в Белогоровке. Они обеспечили ведение столь устойчивой обороны.

Реклама

Главком ВСУ объяснил, что это направление долгое время было неприоритетным. Потому что враг просто не имел возможности там вести наступательные действия.

«Постепенные действия были. Да, стояли бригады. Они и продолжили наступать, но интенсивность боевых действий была ниже, чем на других направлениях», — отмечает генерал.

По словам Сырского, в этом регионе больше велась война действиями диверсионных, маневровых групп, пехоты, сил специальных операций. Сосредоточение подразделений дронов с оптоволоконным каналом управления, особенно с дальностью более 20 километров, привело к тому, что украинские подразделения, расчеты, экипажи дронов постепенно уходили в глубину, тем самым оставили без прикрытия пехоту.

«В этих условиях сама оборона Северска стала проблемной, мягко говоря. Оставить войска, части, подразделения, которые там оборонялись, просто умирать было бы неправильно. Поэтому было принято решение. Отошли на господствующие высоты. Там есть куда отходить. Враг пытается также воспользоваться этим, но не выходит. Планируются ответные действия на этом направлении. Это все, что я могу сказать об этом направлении», — объяснил главком ВСУ.

Реклама

© Deepstatemap

Напомним, 23 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники отошли из Северска.