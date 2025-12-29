Ярмарка / © УНІАН

В период зимних праздников в городах традиционно открываются рождественские площадки с угощениями и сувенирами. В то же время в речи часто возникает сомнение: как правильно — “ярмарок” или “ярмарка”?

Ответ дали в канале ”Сorrectarium — Украинский язык”.

Как отмечают языковеды, в украинском языке нормативным является только слово “ярмарок”. Именно так называют организованный торг, регулярно происходящий в определенном месте с целью покупки и продажи товаров.

Слово “ярмарок” относится к мужскому роду, поэтому правильно употреблять формы “різдвяний ярмарок”, “великий ярмарок”, “міський ярмарок”. Вариант “ярмарка” считается ошибочным и не соответствует нормам украинского литературного языка.

Правильное употребление:

Різдвяний ярмарок створює особливу святкову атмосферу.

Цей ярмарок вважають одним з найгарніших у Європі.

Такой нюанс стоит учитывать как в повседневном общении, так и в публичных текстах или объявлениях.

