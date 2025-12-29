ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

Большинство ошибается: как на самом деле правильно — "ярмарок" или "ярмарка"

Во время зимних праздников украинцы часто сомневаются, как правильно — “ярмарок” или “ярмарка”. Объясняем языковую норму и приводим правильные примеры употребления.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Ярмарка

Ярмарка / © УНІАН

В период зимних праздников в городах традиционно открываются рождественские площадки с угощениями и сувенирами. В то же время в речи часто возникает сомнение: как правильно — “ярмарок” или “ярмарка”?

Ответ дали в канале ”Сorrectarium — Украинский язык”.

Как отмечают языковеды, в украинском языке нормативным является только слово “ярмарок”. Именно так называют организованный торг, регулярно происходящий в определенном месте с целью покупки и продажи товаров.

Слово “ярмарок” относится к мужскому роду, поэтому правильно употреблять формы “різдвяний ярмарок”, “великий ярмарок”, “міський ярмарок”. Вариант “ярмарка” считается ошибочным и не соответствует нормам украинского литературного языка.

Правильное употребление:

  • Різдвяний ярмарок створює особливу святкову атмосферу.

  • Цей ярмарок вважають одним з найгарніших у Європі.

Такой нюанс стоит учитывать как в повседневном общении, так и в публичных текстах или объявлениях.

Раньше мы рассказывали, как переводится слово “утренник” на украинский.

Дата публикации
Количество просмотров
125
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie