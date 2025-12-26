- Дата публикации
Новогодний венок с камамбером и клюквой: рецепт праздничного десерта
Новогодние праздники — идеальное время для маленьких гастрономических чудес, которые дарят не только вкус, но и настроение. Один из таких кулинарных трендов этого года — вкусный праздничный венок с сыром и фруктами, который выглядит как украшение стола и одновременно может стать главным блюдом.
На странице dianakovtun поделилась простым, но эффектным рецептом новогоднего венка с камамбером и клюквой, который идеально сочетает сладкие и соленые нотки, хрустящую текстуру и праздничную презентацию.
Ингредиенты
- Слоеное бездрожжевое тесто
-
- Камамбер
-
- Журавлина
- 200 г
- Сахар
- 70 г
- Крахмал
- 1 ч. л
- Яйцо
- 1 шт.
- Любимые орехи
-
- Сахарная пудра
-
- Веточки розмарина
-
Приготовление
Клюкву с сахаром тушим 5-10 мин до мягкости.
Затем добавляем крахмал, перемешиваем и тушим еще несколько минут, так начинка становится густой и ароматной.
Раскатываем тесто и нарезаем на треугольники.
Камамбер нарезаем на небольшие кусочки — именно они станут сердцем вашего венка.
Выкладываем тесто с помощью кулинарного кольца, вокруг него (см. видео).
Затем, слой камамбера, тушеной клюквы и любимых орешков. Аккуратно формируем венок.
Смазываем тесто яйцом и выпекаем при 180 °C 25 мин до золотистой корочки. После остывания посыпаем сахарной пудрой и украшаем веточками розмарина.
Этот праздничный венок — идеальный выбор для тех, кто хочет удивить гостей, сделать стол красивым и одновременно насладиться невероятным вкусом без лишних хлопот.