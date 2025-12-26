ТСН в социальных сетях

Рецепты
99
1 мин

Новогодний венок с камамбером и клюквой: рецепт праздничного десерта

Новогодние праздники — идеальное время для маленьких гастрономических чудес, которые дарят не только вкус, но и настроение. Один из таких кулинарных трендов этого года — вкусный праздничный венок с сыром и фруктами, который выглядит как украшение стола и одновременно может стать главным блюдом.

Станислава Бондаренко
1 час
242 ккал
Новогодний венок с камамбером и клюквой

На странице dianakovtun поделилась простым, но эффектным рецептом новогоднего венка с камамбером и клюквой, который идеально сочетает сладкие и соленые нотки, хрустящую текстуру и праздничную презентацию.

Ингредиенты

Слоеное бездрожжевое тесто
Камамбер
Журавлина
200 г
Сахар
70 г
Крахмал
1 ч. л
Яйцо
1 шт.
Любимые орехи
Сахарная пудра
Веточки розмарина

Приготовление

  1. Клюкву с сахаром тушим 5-10 мин до мягкости.

  2. Затем добавляем крахмал, перемешиваем и тушим еще несколько минут, так начинка становится густой и ароматной.

  3. Раскатываем тесто и нарезаем на треугольники.

  4. Камамбер нарезаем на небольшие кусочки — именно они станут сердцем вашего венка.

  5. Выкладываем тесто с помощью кулинарного кольца, вокруг него (см. видео).

  6. Затем, слой камамбера, тушеной клюквы и любимых орешков. Аккуратно формируем венок.

  7. Смазываем тесто яйцом и выпекаем при 180 °C 25 мин до золотистой корочки. После остывания посыпаем сахарной пудрой и украшаем веточками розмарина.

Этот праздничный венок — идеальный выбор для тех, кто хочет удивить гостей, сделать стол красивым и одновременно насладиться невероятным вкусом без лишних хлопот.

99
