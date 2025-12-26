Новогодний венок с камамбером и клюквой: рецепт праздничного десерта

Новогодний венок с камамбером и клюквой tiktok.com_@dianakovtun27

Реклама

На странице dianakovtun поделилась простым, но эффектным рецептом новогоднего венка с камамбером и клюквой, который идеально сочетает сладкие и соленые нотки, хрустящую текстуру и праздничную презентацию.

Ингредиенты Слоеное бездрожжевое тесто Камамбер Журавлина 200 г Сахар 70 г Крахмал 1 ч. л Яйцо 1 шт. Любимые орехи Сахарная пудра Веточки розмарина

Приготовление

Клюкву с сахаром тушим 5-10 мин до мягкости. Затем добавляем крахмал, перемешиваем и тушим еще несколько минут, так начинка становится густой и ароматной. Раскатываем тесто и нарезаем на треугольники. Камамбер нарезаем на небольшие кусочки — именно они станут сердцем вашего венка. Выкладываем тесто с помощью кулинарного кольца, вокруг него (см. видео). Затем, слой камамбера, тушеной клюквы и любимых орешков. Аккуратно формируем венок. Смазываем тесто яйцом и выпекаем при 180 °C 25 мин до золотистой корочки. После остывания посыпаем сахарной пудрой и украшаем веточками розмарина.

Этот праздничный венок — идеальный выбор для тех, кто хочет удивить гостей, сделать стол красивым и одновременно насладиться невероятным вкусом без лишних хлопот.