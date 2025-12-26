Пуансеттия / © Credits

Существует много праздничных растений, которые вы можете приобрести в течение зимних месяцев. К ним относятся рождественский кактус, амариллис, жасмин и пуансеттия.

Пуансеттия известна своими яркими красными листьями. Хотя уход за ней довольно прост, правильное размещение и полив могут быть сложными в течение холодных месяцев.

Эксперт по комнатным растениям Клэр Бишоп поделилась с Ехргеѕѕ.co.uk советами для всех, кто имеет растение или получил его в подарок на Рождество.

Выберите светлое место

Выбор правильного места для вашей пуансеттии является ключевым. Пуансеттии любят много света, поэтому их следует разместить в светлом месте, где они будут получать не менее шести часов непрямого солнечного света в день.

Однако следует избегать прямых солнечных лучей, поскольку это может обжечь листья растения. Будучи тропическим растением, пуансеттии также любят тепло, поэтому их следует держать подальше от окон и других мест, поскольку это может привести к опадению цветов растения.

Полив растения

Это праздничное комнатное растение нужно поливать только тогда, когда почва заметно сухая на ощупь.

Это зависит от температуры вашего помещения, поэтому растение может нужно поливать каждые несколько дней или раз в неделю, в зависимости от окружающей среды.

Пуансеттии не будут вам благодарны за переувлажненную почву, поэтому убедитесь, что они посажены в горшок с хорошим дренажем.

Они также любят влажную среду, поэтому листья пуансеттии будет полезно регулярно опрыскивать, что должно предотвратить их высыхание, когда зимой у вас включено отопление.

Подкормка пуансеттии

По словам эксперта по растениям, пуансеттии подойдут подкормки, чтобы они процветали долго.

Клер рекомендовала ежемесячную подкормку жидким растительным удобрением.