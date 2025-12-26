Леди Луиза Виндзор появилась на рождественской службе в пальто своей матери Софи, которое та носила десять лет назад

Леди Луила и ее брат Джеймс / © Getty Images

Леди Луиза Виндзор неожиданно появилась на мероприятии в элегантном наряде из гардероба своей матери герцогини Эдинбургской Софи. Девушка надела светлое пальто Prada, принадлежавшее ее матери, в котором Софи десять лет назад появлялась на скачках в Аскоте.

22-летняя Луиза была запечатлена со своим братом Джеймсом Уэссекским, который недавно отпраздновал 18-летие.

Леди Луиза и ее брат Джеймс / © Getty Images

Кроме шерстяного пальто Prada верблюжьего цвета с поясом, Луиза также надела шляпу синего цвета с интересным декором от Jane Taylor Millinery, также принадлежавшую ее матери и полосатый шарф. Также Софи была в золотых серьгах Laurence Coste, с сумкой от Studio Perera и обута в туфли с застежками вокруг щиколотки от LK Bennett.

Герцогиня Софи в Аскоте в 2015 году с мужем принцем Эдвардом и дочерью Луизой / © Getty Images

Сама герцогиня Софи надела твидовое пальто в принт «гусиная лапка» от Suzannah London, бренда, который также предпочитает носить принцесса Уэльская. А рождественский образ дополнила сумкой Sophie Hansburg и лаковыми туфлями Jimmy Choo, а также шляпой Jane Taylor Millinery.