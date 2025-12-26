- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 425
- Время на прочтение
- 1 мин
Это интересно: как принц Луи нарушил протокол на Рождество и был в восторге от подарков на прогулке в Сандрингеме
Много внимание публики было приковано во время рождественской прогулки Уэльских к самому младшему сыну Кейт и Уильяма — принцу Луи.
7-летний Луи впервые появился на публике не в шортах, как этого требует королевский протокол, а в брюках. Они были дополнены белой рубашкой, синим галстуком и синим пальто.
Принц Луи всегда очаровывает публику во время королевских выходов, и Рождество в Сандрингеме не стало исключением. В это Рождество принц Луи рассмешил толпу, не скрывая своего восторга от неожиданного рождественского подарка. Подарок достался принцу Уильяму, но его младший сын быстро выхватил его у него, услышав: «Это для Луи».
Александра Уртадо из журнала HELLO! стала свидетельницей этого момента и сказала, что это был один из самых ярких моментов: «Принцу Уильяму подарили огромный шоколадный шар Lindt для его младшего сына, и принц Луи, казалось, был очень рад получить шоколад, выхватив его из рук отца и обняв подарок. Озорной Луи! Это определенно был один из самых ярких моментов утра».
Также детям дарили мягкие игрушки и много сладостей. После церковной службы Луи также заметили с огромным плюшевым медведем.
Принцесса Уэльская Кейт также очаровала публику. Она отправилась на службу в особенном пальто и выглядела очень стильно.