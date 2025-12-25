Это невероятно красиво: принцесса Кейт сыграла в дуэте с дочерью принцессой Шарлоттой

Принцесса Кейт с дочерью Шарлоттой / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Во время концерта неожиданно прозвучал дуэт Кейт с ее 10-летней дочерью, принцессой Шарлоттой, они исполнили произведение «Holm Sound» Эрланда Купера.

«По своей сути Рождество говорит о любви, расцветающей в самых простых, человечных формах, — говорит принцесса Кейт в видеоролике, опубликованном в Instagram Уэльских. — Не в сентиментальных или грандиозных жестах, а в нежных: моменте внимания, слове утешения, дружеской беседе, протянутой руке помощи. В присутствии. Эти простые акты заботы могут показаться незначительными, но они вносят свой вклад в прекрасное полотно жизни, к которому мы все принадлежим».

Отметим, на ежегодной службе также присутствовали принц Уильям и двое их с Кейт сыновей — принцы Джордж и Луи, а также другие члены британской королевской семьи.

Семья Уэльских на концерте / © Associated Press

Сегодня же семья соберется вместе с королем Чарльзом и королевой Камиллой в Сандрингеме, где они обычно каждый год проводят рождественские каникулы.