Це неймовірно красиво: принцеса Кейт зіграла в дуеті з дочкою принцесою Шарлоттою
Цього року принцеса Уельська Кейт провела свою п’яту різдвяну службу «Разом на Різдво» у Вестмінстерському абатстві у Лондоні та з дочкою Шарлоттою вони підготували сюрприз для гостей.
Під час концерту несподівано пролунав дует Кейт із її 10-річною дочкою, принцесою Шарлоттою, який виконав твір «Holm Sound» Ерланда Купера.
«За своєю суттю Різдво говорить про кохання, що розквітає у найпростіших, людяних формах, — каже принцеса Кейт у відеоролику, опублікованому в Instagram Уельських. — Не в сентиментальних чи грандіозних жестах, а в ніжних: моменті уваги, слові втіхи, дружній бесіді, простягнутій руці допомоги. У присутності. Ці прості акти турботи можуть здатися незначними, але вони роблять свій внесок у прекрасне полотно життя, до якого ми всі належимо».
Зазначимо, на щорічній службі також були присутні принц Вільям і двоє їхніх із Кейт синів — принци Джордж і Луї, а також інші члени британської королівської родини.
Сьогодні ж сім’я збереться разом із королем Чарльзом та королевою Каміллою у Сандрінгемі, де вони зазвичай щороку проводять різдвяні канікули.