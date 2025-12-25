ТСН у соціальних мережах

Це неймовірно красиво: принцеса Кейт зіграла в дуеті з дочкою принцесою Шарлоттою

Цього року принцеса Уельська Кейт провела свою п’яту різдвяну службу «Разом на Різдво» у Вестмінстерському абатстві у Лондоні та з дочкою Шарлоттою вони підготували сюрприз для гостей.

Принцеса Кейт із дочкою Шарлоттою

Принцеса Кейт із донькою Шарлоттою / © Instagram принца і принцеси Уельских

Під час концерту несподівано пролунав дует Кейт із її 10-річною дочкою, принцесою Шарлоттою, який виконав твір «Holm Sound» Ерланда Купера.

«За своєю суттю Різдво говорить про кохання, що розквітає у найпростіших, людяних формах, — каже принцеса Кейт у відеоролику, опублікованому в Instagram Уельських. — Не в сентиментальних чи грандіозних жестах, а в ніжних: моменті уваги, слові втіхи, дружній бесіді, простягнутій руці допомоги. У присутності. Ці прості акти турботи можуть здатися незначними, але вони роблять свій внесок у прекрасне полотно життя, до якого ми всі належимо».

Зазначимо, на щорічній службі також були присутні принц Вільям і двоє їхніх із Кейт синів — принци Джордж і Луї, а також інші члени британської королівської родини.

Сім’я Уельських на різдвяному концерті / © Associated Press

Сім’я Уельських на різдвяному концерті / © Associated Press

Сьогодні ж сім’я збереться разом із королем Чарльзом та королевою Каміллою у Сандрінгемі, де вони зазвичай щороку проводять різдвяні канікули.

