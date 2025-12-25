Оракул Ленорман на 25 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Левам — теплі події, Козорогам — важливі рішення

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман допомагає зрозуміти основні тенденції дня та звернути увагу на те, що справді важливо. 25 грудня карти радять не поспішати, цінувати підтримку близьких і діяти з урахуванням власних потреб.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Ведмідь

Питання відповідальності та контролю. Вам доведеться взяти на себе ініціативу або захистити свої інтереси.

Телець — Букет

Приємні емоції, подарунки або теплі слова. День подарує відчуття радості.

Близнята — Лист

Повідомлення або новина, яка вплине на ваші плани. Варто уважно читати між рядками.

Рак — Серце

Теплі почуття й щире спілкування. Гарний день для родини та близьких людей.

Лев — Сад

Зустрічі, святкова атмосфера й спілкування. Ви будете в центрі уваги.

Діва — Книга

Щось ще не до кінця відомо. День краще присвятити спостереженню, а не активним діям.

Терези — Терези

Пошук балансу й зважене рішення. Важливо не впадати в крайнощі.

Скорпіон — Коса

Раптове рішення або завершення ситуації. Потрібна сміливість відпустити зайве.

Стрілець — Корабель

Плани на майбутнє, роздуми про нові горизонти. Добрий день для мрій і стратегій.

Козоріг — Ключ

Важливе рішення або відповідь, на яку ви чекали. День допоможе просунутися вперед.

Водолій — Птахи

Розмови, дзвінки, активне спілкування. Можливе хвилювання, але воно швидко мине.

Риби — Дерево

Потреба в спокої та відновленні. Варто берегти сили й не перевантажувати себе.

25 грудня Леви опиняться в атмосфері теплих подій і спілкування, а Козороги зможуть ухвалити важливе рішення. Загалом день буде сприятливим для родинного кола, підбиття підсумків і внутрішнього балансу.

