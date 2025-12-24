ТСН у соціальних мережах

Моторошні новорічні традиції Європи: Йолупуккі — різдвяний козел

До появи добродушного Санта-Клауса в Європі існували різдвяні персонажі, які лякали людей, і одним із них був йолупуккі — різдвяний козел із темним минулим.

Олена Кузьмич
Йолупуккі

Йолупуккі / © ТСН

Новорічні та різдвяні свята в Європі століттями були пов’язані не лише з радістю, а й зі страхом перед холодною зимою, голодом і невідомим. Саме тому святкові персонажі нерідко мали похмурий і навіть загрозливий вигляд.

Йолупуккі — традиційний різдвяний образ Фінляндії, назва якого буквально перекладається як «різдвяний козел». У дохристиянських віруваннях Півночі козел вважався священною твариною, символом родючості та сили природи, але водночас уособлював суворість зими та її небезпеки.

У середньовіччі йолупуккі зовсім не приносив подарунків. Його уявляли як людину в козячій шкурі з рогами, яка в різдвяний час ходила селами, стукала у двері та вимагала частування. За легендами, він перевіряв, чи дотримуються люди звичаїв, і міг налякати або покарати тих, хто поводився негідно або відмовлявся його задобрити.

Лише з часом, під впливом християнських традицій і європейської культури святкування Різдва, моторошний образ почав змінюватися. У XIX–XX століттях йолупуккі поступово перетворився на доброзичливого різдвяного персонажа та зрештою став фінським аналогом Санта-Клауса — Joulupukki.

Втім, у країнах Скандинавії й сьогодні збереглися відголоски його темного минулого. У Фінляндії та Швеції різдвяного козла можна побачити у вигляді солом’яних фігур, які нині сприймаються як святкові прикраси, хоча колись вони символізували духів зими та потойбічні сили.

Історія йолупуккі нагадує: за казковою атмосферою новорічних свят приховується давній страх людей перед зимою, і саме він породив одні з наймоторошніших різдвяних традицій Європи.

Нагадаємо, що раніше ми писали про пані Метелицю з дитячої казки: володарку підземного світу та відгомін великої Богині прадавньої Європи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

