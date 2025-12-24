Вперше за три роки у Вифлеємі святкують Різдво (фото)

Дитина / © Associated Press

У Вифлеємі завдяки встановленню перемир’я у Газі, священне місто на Західному березі Йордану відновлює свої традиції, символом чого стало урочисте запалення вогнів на головній ялинці на площі Ясел біля Храму Різдва Христового.

Про це пише Channel News Asia.

Бетлеєм має велике релігійне значення під час Різдва і вважається місцем народження Ісуса Христа, традиційно щороку місто приймає тисячі паломників. Ця традиція була перервана після початку війни в жовтні 2023 року, коли бойовики угруповання ХАМАС напали на Ізраїль.

Попри крихке перемир’я, місцева влада дозволила обмежене відновлення святкових заходів, які у попередні роки були скасовані або скорочені.

Грецький православний священник Храму Різдва Христового Ісса Тальджіє наголосив на важливості повернення Бетлеєму ролі «світоча надії». «Це місце, де народився Ісус. Важливо черпати тут надію, силу та радість, продовжувати життя і нести послання миру та любові», — сказав він.

За словами мера Бетлеєму Махера Канаваті, війна сильно вдарила по економіці міста: понад 85% доходів жителів залежить від туризму, а його відсутність спричинила «катастрофічну» ситуацію. Попри невизначеність, мер підкреслив, що відновлення різдвяних свят є важливим. «Ми готові приймати всіх, готелі відкриті, ресторани, магазини, майстерні та святі місця готові зустрічати відвідувачів», — зазначив Канаваті.

Як пише видання, святкування у Віфлеємі вселяють оптимізм щодо поступового повернення стабільності у регіон, який досі стикається з глибокими політичними та гуманітарними проблемами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп попередив, що ХАМАС буде знищено, якщо його бойовики не припинять вбивства цивільних у секторі Газа.