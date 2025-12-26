Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Реклама

10-летняя дочь Уэльских выглядела очень стильно в бежевом пальто, сшитом на заказ от Catherine Walker, была в плотных коричневых колготах и обута в замшевые балетки от Tory Burch. Волосы принцессы были собраны сзади в ее любимый бант.

Принцесса Шарлотта с семьей на Рождество / © Associated Press

В соцсетях вирусится видео, на котором принцесса Шарлотта кладет свои подарки и направляется к незнакомой поклоннице королевской семьи и просто ее обнять на Рождество.

«Трогательное видео, на котором принцесса Шарлотта обнимает сегодня доброжелателя», «У нее прекрасный пример для подражания в лице обоих родителей», «Какой ангелочек-ребенок», «Принцесса Шарлотта такая милая», — пишут пользователи в соцсети о поступке юной принцессы.

Реклама