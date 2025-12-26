Принцеса Шарлотта / © Getty Images

10-річна дочка Уельських мала стильний вигляд в бежевому пальті, зшитому на замовлення від Catherine Walker, була в щільних коричневих колготах і взута в замшеві балетки від Tory Burch. Волосся принцеси було зібрано ззаду в її улюблений бант.

Принцеса Шарлотта із сім’єю на Різдво / © Associated Press

У соцмережах віруситься відео, на якому принцеса Шарлотта кладе свої подарунки і прямує до незнайомої шанувальниці королівської родини, щоб просто її обійняти на Різдво.

«Зворушливе відео, на якому принцеса Шарлотта обіймає сьогодні прихильницю», «У неї чудовий приклад для наслідування в особі обох батьків», «Яке янголятко-дитина», «Принцеса Шарлотта така мила», — пишуть користувачі в соцмережі про вчинок юної принцеси.

