Вона зачарувала публіку: принцеса Шарлотта зробила милий жест на адресу шанувальника на різдвяній прогулянці в Сандрінгемі
Принцеса Шарлотта Уельська вчора зачарувала публіку, з’явившись разом зі своїми братами та батьками на різдвяній службі у Сандрінгемі.
10-річна дочка Уельських мала стильний вигляд в бежевому пальті, зшитому на замовлення від Catherine Walker, була в щільних коричневих колготах і взута в замшеві балетки від Tory Burch. Волосся принцеси було зібрано ззаду в її улюблений бант.
У соцмережах віруситься відео, на якому принцеса Шарлотта кладе свої подарунки і прямує до незнайомої шанувальниці королівської родини, щоб просто її обійняти на Різдво.
«Зворушливе відео, на якому принцеса Шарлотта обіймає сьогодні прихильницю», «У неї чудовий приклад для наслідування в особі обох батьків», «Яке янголятко-дитина», «Принцеса Шарлотта така мила», — пишуть користувачі в соцмережі про вчинок юної принцеси.