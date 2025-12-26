- Дата публикации
Пальто, которое передается в королевской семье по наследству: дочь Зары Тиндалл появилась в нем на Рождество
Дочь Зары Тиндалл приехала на рождественскую службу в пальто, которое до нее носили другие члены королевской семьи
Семилетняя Лена появилась на рождественской прогулке в Сандрингеме в пальто, хранящем семейную историю. Девочка была одета в классическое зимнее пальто, которое до нее уже носили другие члены семьи.
Это же пальто — приталенное, в военном стиле, темно-синее, с красной отделкой и золотыми пуговицами — ранее надевала сестра Лены, 11-летняя Миа Тиндолл. Мы видели ее в нем на поминальную службу принца Филиппа в марте 2022 года.
А еще ранее до этого в пальто впервые появилась на публике в 2017 году Саванна Филлипс — дочь Питера Филлипса (брата Зары Тиндалл). Она надела его во время рождественской прогулки королевской семьи в Сандрингеме.
Детская одежда часто передается между братьями, сестрами и двоюродными братьями и сестрами. Это практичный подход, который соответствует все более заметному акценту королевской семьи на устойчивом развитии и повторном использовании одежды.