Пальто, которое передается в королевской семье по наследству: дочь Зары Тиндалл появилась в нем на Рождество

Семилетняя Лена появилась на рождественской прогулке в Сандрингеме в пальто, хранящем семейную историю. Девочка была одета в классическое зимнее пальто, которое до нее уже носили другие члены семьи.

Это же пальто — приталенное, в военном стиле, темно-синее, с красной отделкой и золотыми пуговицами — ранее надевала сестра Лены, 11-летняя Миа Тиндолл. Мы видели ее в нем на поминальную службу принца Филиппа в марте 2022 года.

А еще ранее до этого в пальто впервые появилась на публике в 2017 году Саванна Филлипс — дочь Питера Филлипса (брата Зары Тиндалл). Она надела его во время рождественской прогулки королевской семьи в Сандрингеме.

Детская одежда часто передается между братьями, сестрами и двоюродными братьями и сестрами. Это практичный подход, который соответствует все более заметному акценту королевской семьи на устойчивом развитии и повторном использовании одежды.