Общество
54
1 мин

Пальто, которое передается в королевской семье по наследству: дочь Зары Тиндалл появилась в нем на Рождество

Дочь Зары Тиндалл приехала на рождественскую службу в пальто, которое до нее носили другие члены королевской семьи

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Лена Тиндалл

Лена Тиндалл / © Getty Images

Семилетняя Лена появилась на рождественской прогулке в Сандрингеме в пальто, хранящем семейную историю. Девочка была одета в классическое зимнее пальто, которое до нее уже носили другие члены семьи.

Лена Тиндалл / © Getty Images

Лена Тиндалл / © Getty Images

Это же пальто — приталенное, в военном стиле, темно-синее, с красной отделкой и золотыми пуговицами — ранее надевала сестра Лены, 11-летняя Миа Тиндолл. Мы видели ее в нем на поминальную службу принца Филиппа в марте 2022 года.

Лена Тиндалл с мамой Зарой, принцессой Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

Лена Тиндалл с мамой Зарой, принцессой Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

А еще ранее до этого в пальто впервые появилась на публике в 2017 году Саванна Филлипс — дочь Питера Филлипса (брата Зары Тиндалл). Она надела его во время рождественской прогулки королевской семьи в Сандрингеме.

Миа Тиндалл / © Getty Images

Миа Тиндалл / © Getty Images

Детская одежда часто передается между братьями, сестрами и двоюродными братьями и сестрами. Это практичный подход, который соответствует все более заметному акценту королевской семьи на устойчивом развитии и повторном использовании одежды.

Отэм Келли и Питерр Филлипс с дочерьми на Рождество в 2017 году / © Getty Images

Отэм Келли и Питерр Филлипс с дочерьми на Рождество в 2017 году / © Getty Images

54
