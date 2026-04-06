В одной из стран призывают запретить косить траву — чего боятся
В Германии мэры городов призвали ввести общенациональный запрет на использование роботов-газонокосилок в ночное время из-за опасности для ежей и других мелких животных, ведущих ночной образ жизни.
Об этом пишет The Guardian.
Как отмечается, новые исследования подтверждают, что лезвия автоматических косилок представляют серьезную угрозу для фауны, активной в сумерках и ночью. Особенно уязвимы ежи, которые при опасности не убегают, а сворачиваются в клубок, из-за чего датчики техники часто их не распознают.
Мэры городов Германии требуют запрета ночных косилок
Вице-президент Федерации городов Германии и мерка Люнебурга Клаудия Калиш подчеркнула, что городские зеленые зоны стали важной средой обитания для многих животных из-за застройки и интенсивного сельского хозяйства.
«Именно поэтому общенациональный запрет на ночную работу газонокосилок является логичным шагом для их защиты», — заявила она.
По ее словам, соответствующие петиции уже собрали десятки тысяч подписей.
Также местные власти призывают производителей садовой техники разработать решения, которые снизят риски для животных. Речь идет, в частности, об усовершенствовании систем безопасности роботизированных косилок.
Проблема имеет более широкий масштаб: по данным Международного союза охраны природы, с 2024 года ежи внесены в список видов, близких к угрозе исчезновения, ведь их популяция сократилась по меньшей мере на 30% за последнее десятилетие.
Кроме газонокосилок, опасность для ежей представляют также воздуходувки для листьев и автомобили — по оценкам, до трети животных погибают под колесами транспорта.
Что говорят ученые о проблеме
В то же время, ученые ищут способы защиты. В частности, исследование Оксфордского университета показало, что ежи способны слышать ультразвук, открывающий возможность использования звуковых отпугивателей у дорог.
В некоторых городах Германии, таких как Кельн, Лейпциг и Мюнхен, ночное использование роботов-газонокосилок уже запрещено. В то же время, попытка ввести такую норму на уровне федеральной земли Бавария пока не была поддержана.