- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 2 мин
Натолкнулись на взрывной предмет в траве: в Сумской области погибли два человека
На Сумщине в результате подрывов на взрывчатке погибли два человека, еще двое получили ранения.
На приграничных Сумской области зафиксированы новые случаи взрывов на взрывоопасных предметах — погибшие и раненые среди гражданских.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.
По его словам, трагедия произошла в одном из сел Свеской общины. Во время тушения возгорания травы люди наткнулись на взрывоопасный предмет.
В результате детонации погибли 52-летний мужчина и 70-летняя женщина.
«Они получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли на месте. Искренние соболезнования родным и близким», — сообщил Григоров.
Еще один инцидент произошел на следующий день в другой части общины. Двое мужчин ехали по трактору по знакомому маршруту и наехали на взрывчатку.
Предварительно установлено, что это был боеприпас, сброшенный российским дроном. Мужчины 53 и 48 лет получили обломочные ранения и были госпитализированы.
Глава области подчеркнул, что враг активно применяет дистанционное минирование, в том числе с помощью беспилотников, и призвал жителей быть максимально осторожными и не приближаться к подозрительным предметам.
Напомним, в последние дни в разных регионах Украины фиксируют опасные случаи со взрывоопасными остатками дронов-камикадзе типа Shahed drone.
Как сообщал советник министра обороны Сергей Бескрестнов, некоторые беспилотники после падения не взрываются сразу, а детонируют с задержкой.
В результате таких инцидентов уже погибли по меньшей мере пять гражданских — люди подходили к местам падения обломков.
Причины отложенных взрывов выясняются. Граждан призывают не затрагивать подозрительные предметы и немедленно сообщать о них соответствующие службы.