Война
99
2 мин

Натолкнулись на взрывной предмет в траве: в Сумской области погибли два человека

На Сумщине в результате подрывов на взрывчатке погибли два человека, еще двое получили ранения.

Взрывчатка (иллюстративное фото) / © СБУ

На приграничных Сумской области зафиксированы новые случаи взрывов на взрывоопасных предметах — погибшие и раненые среди гражданских.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.

По его словам, трагедия произошла в одном из сел Свеской общины. Во время тушения возгорания травы люди наткнулись на взрывоопасный предмет.

В результате детонации погибли 52-летний мужчина и 70-летняя женщина.

«Они получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли на месте. Искренние соболезнования родным и близким», — сообщил Григоров.

Еще один инцидент произошел на следующий день в другой части общины. Двое мужчин ехали по трактору по знакомому маршруту и наехали на взрывчатку.

Предварительно установлено, что это был боеприпас, сброшенный российским дроном. Мужчины 53 и 48 лет получили обломочные ранения и были госпитализированы.

Глава области подчеркнул, что враг активно применяет дистанционное минирование, в том числе с помощью беспилотников, и призвал жителей быть максимально осторожными и не приближаться к подозрительным предметам.

Напомним, в последние дни в разных регионах Украины фиксируют опасные случаи со взрывоопасными остатками дронов-камикадзе типа Shahed drone.

Как сообщал советник министра обороны Сергей Бескрестнов, некоторые беспилотники после падения не взрываются сразу, а детонируют с задержкой.

В результате таких инцидентов уже погибли по меньшей мере пять гражданских — люди подходили к местам падения обломков.

Причины отложенных взрывов выясняются. Граждан призывают не затрагивать подозрительные предметы и немедленно сообщать о них соответствующие службы.

