Стрельба в Луцке: девушку, попавшую в троллейбус с пассажирами, проверяют — что о ней известно
В Луцке девушка стреляла в центре города и попала в троллейбус с людьми.
В Луцке установлены причастные к стрельбе на Театральной площади. Оружие у них изъято.
Об этом сообщила инспектор сектора коммуникации Нацполиции Волынской области Марина Балдич в комментарии «Суспільному».
По ее словам, причастных к стрельбе установили, пистолет у них изъяли. Совершеннолетние ли парень и девушка на видео, правоохранители не озвучили.
В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Стрельба в центре Луцка — что известно
Стрельба в Луцке произошла 4 апреля около 19:00, о чем сообщила инспектор Марина Балдич.
По данным правоохранителей, девушка сидела на лавочке вместе с парнем. На обнародованном видео видно, как она производит несколько выстрелов в разные стороны. Одна из пуль попала в окно троллейбуса, который в тот момент стоял на остановке.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Видео момента стрельбы 6 апреля обнародовал Департамент муниципального караула Луцкого городского совета.