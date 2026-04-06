Стрельба в Луцке: девушку, попавшую в троллейбус с пассажирами, проверяют — что о ней известно

Стрельба в Луцке / © скрин с видео

В Луцке установлены причастные к стрельбе на Театральной площади. Оружие у них изъято.

Об этом сообщила инспектор сектора коммуникации Нацполиции Волынской области Марина Балдич в комментарии «Суспільному».

По ее словам, причастных к стрельбе установили, пистолет у них изъяли. Совершеннолетние ли парень и девушка на видео, правоохранители не озвучили.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Стрельба в центре Луцка — что известно

Стрельба в Луцке произошла 4 апреля около 19:00, о чем сообщила инспектор Марина Балдич.

По данным правоохранителей, девушка сидела на лавочке вместе с парнем. На обнародованном видео видно, как она производит несколько выстрелов в разные стороны. Одна из пуль попала в окно троллейбуса, который в тот момент стоял на остановке.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Видео момента стрельбы 6 апреля обнародовал Департамент муниципального караула Луцкого городского совета.