Нардеп пожаловался на вред от работы в Раде и перечислил сопутствующие болезни

Пока Украина пятый год отражает полномасштабное вторжение, у народных избранников появились собственные поводы для бедствия. Нардеп от «Слуги народа» Юрий Камельчук рассказал о тяжелых условиях труда в Верховной Раде, которые сильно влияют на здоровье политиков.

«Ужасное место» для спины и слуха

«Ужасное место» для спины и слуха

По словам Камельчука, об опасностях парламентского зала их предупреждали еще предшественники. Депутаты прошлых созывов во время встреч с новоизбранными коллегами призвали их внимательно следить за здоровьем.

«Первое, что нам сказали депутаты предыдущего созыва, когда мы с ними встречались: „Обратите внимание, у вас ухудшается состояние спины, зрения, слуха, сосредоточенности, памяти, потому что все это вокруг не способствует абсолютно ни сиденью, ни звуку, ни шуму, ни отсутствию культуры и определенным правилам, вы перестанете соблюдать“. Так оно практически и произошло», — цитирует старших коллег нардеп.

Причиной столь стремительного «износа» организма Камельчук называет специфические условия труда. По его мнению, ничто под куполом не способствует хорошему самочувствию. Политик отметил, что вокруг сплошной шум, грохот и «отсутствие культуры», из-за чего правила работы в комитетах часто игнорируются.

«Не буду сильно жаловаться, это не окопы, но если бы не полномасштабное вторжение или вообще война в Украине, то место работы для здоровья ужасное», — подытожил Юрий Камельчук.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) разоблачило действующего народного депутата Украины на приобретении необоснованных активов. По данным следствия, стоимость имущества чиновника почти на 13 млн грн значительно превышает его официальные доходы.