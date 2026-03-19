Франция объявила о подозрении украинскому банкиру и экс-депутату (фото)

В Франции объявили подозрение экснардепу-собственнику банка Финансы и Кредит

Во Франции объявили подозрение бывшему народному депутату Украины и бенефициару банка "Финансы и Кредит" по делу о масштабном выводе средств. Вероятно, речь идет о Константине Жеваго.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, процессуальные действия прошли в Париже в рамках международной правовой помощи с участием французских правоохранителей, а также украинских прокуроров и следователей ДБР. После вручения подозрения фигурант был допрошен в статусе подозреваемого.

«Сегодня в Париже, во исполнение запроса о международной правовой помощи, уполномоченными органами Французской Республики с участием украинских прокуроров и следователей ДБР вручено сообщение о подозрении находящемуся в состоянии ликвидации экс-народному депутату и владельцу банка „Финансы и Кредит“», — говорится в сообщении Кравченко.

Следствие инкриминирует ему создание и руководство преступной организацией, растрату имущества в особо крупных размерах и легализацию незаконно полученных доходов.

Что известно о деле собственника банка «Финансы и Кредит»

По данным правоохранителей, экснардеп длительное время фактически контролировал более 96% уставного капитала банка и организовал схему системного вывода средств через подконтрольные компании и иностранные финансовые структуры. Речь идет, в частности, об оформлении фиктивных кредитов и гарантий с последующим выводом денег за границу и их легализацией.

В прокуратуре отмечают, что в схеме могли использоваться средства вкладчиков, а также ресурсы, полученные от рефинансирования Национального банка.

Общий объем установленного ущерба превышает 519 млн грн.

Сам подозреваемый заявил о политическом характере преследования и необоснованности подозрения.

Генпрокурор подчеркнул, что вручение подозрения стало возможным благодаря сотрудничеству с французской стороной и является сигналом о неотвратимости ответственности независимо от статуса или места нахождения фигурантов. Расследование продолжается.

Напомним, согласно указу президента Украины о введении в действие решения СНБО от 12 февраля 2025 года, против Константина Жеваго – бывшего народного депутата и фигуранта по делу бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева , введены санкции.