Венгрия шантажирует Украину изъятыми деньгами "Ощадбанка": в Будапеште озвучили условие возврата

Деньги и золото, изъятое в Венгрии у украинских инкассаторов / © Уряд Угорщини

Реклама

Венгерские власти фактически связали возврат денег, изъятых у инкассаторов украинского государственного «Ощадбанка», с возобновлением поставки нефти через трубопровод «Дружба».

Об этом заявил министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар, комментируя инцидент с задержанием инкассаторских автомобилей, передает венгерское издание Telex.

По его словам, изъятие средств якобы не было случайным решением.

Реклама

«Мы сделали это не случайно, и деньги им возвращать не будем», — заявил Лазар.

Он также добавил, что средства будут оставаться в Венгрии до тех пор, пока не будут возобновлены поставки нефти.

«Деньги пока останутся здесь. Мы ждем открытия нефтепровода и новых поставок денег через Венгрию», — сказал министр.

В Будапеште выдвинули новые подозрения

Лазар также заявил, что власти Венгрии якобы должны проверить возможные риски, связанные с перевозкой наличных денег. Среди причин задержания он назвал:

Реклама

подозрения об отмывании денег;

возможное финансирование организованной преступности;

политическое финансирование.

При этом венгерский министр подверг сомнению сам факт транспортировки денег в долларах, евро и золотых слитках.

«Что столь важно для украинцев, что деньги перевозят в золоте, долларах и евро?» — заявил он.

В то же время венгерское правительство напрямую связало инцидент с конфликтом вокруг поставок нефти.

«Если они нас шантажируют, мы не можем быть настолько глупы, чтобы ничего не делать», — добавил Лазарь.

Реклама

Перевозка средств была законной

Эксперты отмечают, что перевозка наличных средств через территорию Венгрии была абсолютно легальной практикой, используемой украинскими банками с начала полномасштабной войны.

После закрытия украинского авиапространства в 2022 году именно наземные маршруты стали основным способом доставки валютной наличности в банки.

Бывший руководитель «ПриватБанка» Герхард Бьош также назвал обвинения в отмывании денег абсурдными, подчеркнув, что подобные перевозки являются обычной банковской практикой.

Зачем перевозили золото

Эксперты финансового рынка объясняют, что золотые слитки могли быть предназначены для ювелирной отрасли Украины.

Реклама

С августа 2025 года Национальный банк Украины разрешил банкам продавать банковские металлы ювелирным производителям. До этого импорт золота в страну был фактически заблокирован.

По словам экспертов, ювелирные компании давно настаивали на таком решении, ведь это единственный законный способ получать сырье.

Именно поэтому золото, перевозимое инкассаторскими автомобилями, предположительно предназначалось для украинских ювелирных предприятий.

Что известно о задержании инкассаторов

Напомним, 6 марта Венгрия задержала инкассаторские автомобили «Ощадбанка», перевозившие деньги между Raiffeisen Bank Austria и украинским государственным банком.

Реклама

По предварительным данным, речь шла о перевозке:

40 млн долларов

35 млн евро

9 кг золота

Эксперты отмечают, что объем изъятой наличности приблизительно соответствует потребностям украинского наличного валютного рынка на 7–10 дней.

Впрочем, Национальный банк оперативно подкрепил банки необходимым количеством валюты, поэтому дефицита на рынке удалось избежать.

В то же время венгерская сторона так и не предоставила убедительные юридические основания для фактического изъятия средств, продолжая озвучивать политические обвинения в адрес Украины.

Реклама

Пытки, депортация и изъятие имущества: что произошло с украинскими инкассаторами в Венгрии

В МИД Украины заявили о грубых нарушениях прав украинских граждан, которых венгерские силовики задержали вместе с инкассаторскими автомобилями «Ощадбанка».

В МИД сообщили, что задержанных 28 часов держали в наручниках и перевозили с завязанными глазами, а также изъяли телефоны и личные вещи, не позволив сообщить о задержании родственников или посольстве.

Один из инкассаторов, который имеет инвалидность и болеет диабетом, получил медицинскую помощь только после того, как потерял сознание.

В ведомстве отметили, что на украинцев оказывалось психологическое и физическое давление, что является нарушением международных обязательств Венгрии, в частности, Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции о консульских сношениях.

Реклама

При этом провластная венгерская партия «Фидес» Виктора Орбана подала в парламент законопроект об аресте украинских миллионов «инкассаторской» валюты и золота, которые Венгрия захватила 6 марта.