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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Подмосковье в огне: в Fire Point поразили, как украинские дроны устроили ад на хабе Wildberries (видео)

После атаки на территории логистического комплекса Wildberries в Коледино Московской области вспыхнул пожар невероятных масштабов. По данным украинских источников, хаб выведен из строя.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака на Wildberries

Атака на Wildberries

В Fire Point поделились кадрами вчерашней атаки на один из самых больших логистических хабов Wildberries. Дроны пришли в Коледино Московской области и вызвали мощный пожар.

Видео последствий атаки было опубликовано на официальных социальных страницах.

«Под утренний кофе — вчерашнее поражение. Логистический хаб Wildberries в Коледино — 250 000 м² горячих кадров», — подписали видео.

На кадрах видно, как украинские дроны запускались и как летели, а также моменты поражения логистического центра. После атаки на территории логистического комплекса вспыхнул пожар невероятных масштабов. Языки огня и черные клубы были видны в сотнях метров.

Атака Украины на Wildberries — последние новости

Напомним, ночью 16 августа в Подмосковье был атакован состав российского маркетплейса Wildberries в Коледино, который считается самым крупным логистическим центром компании.

По данным Минобороны Украины, дроны семь из десяти крупнейших логистических центров Wildberries уже выведены из строя. Там добавили, что состав в Коледино получил серьезные повреждения, а его работа была остановлена.

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