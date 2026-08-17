Зарплаты в Польше удивили: кто получает больше всего, а кому платят копейки

Зарплаты в Польше / © Unsplash

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В начале 2026 года средняя зарплата в Польше почти достигла отметки в 10 тысяч злотых — это около 120 тысяч гривен. Но, несмотря на это, для большинства людей, которые работают в Польше, такие цифры остаются только красивой статистикой. Кто получает самые высокие зарплаты в соседней стране?

Об этом сообщает Oboz.

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Средняя зарплата в Польше выросла до 120 тысяч гривен

В феврале 2026 года медианный доход половины работников страны не превышал 7690 злотых — 92,3 тыс. грн до вычета налогов.

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Эксперты международной компании по трудоустройству говорят, что сухая усредненная статистика больше не отражает реальность, а работодателям не стоит ориентироваться только на один показатель.

Сегодня уровень доходов в соседней стране определяют три ключевых фактора: масштаб предприятия, дефицит конкретных специалистов и их профессиональный уровень.

Решающую роль играет и сектор экономики. Высокие зарплаты фиксируют в добывающей промышленности, IT-инфраструктуре, сфере обработки данных, хостинге и веб-управлении.

Меньше всего в Польше получают люди в отрасли с низкой стоимостью труда и высоким предложением кандидатов — в частности, охранные и детективные услуги.

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«Различие между такими секторами объясняется не только уровнем квалификации. Там, где бизнес конкурирует за ограниченное количество специалистов, работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать людей или привлечь новых работников», — рассказали специалисты.

Наибольший спрос на кадры сейчас наблюдается в сферах, ориентированных на внутреннего потребителя: HoReCa (гостиница и ресторанный бизнес), пищевой промышленности, розничной торговли и логистике. Именно эти направления формируют и основные вакансии для иностранных работников.

Перерабатывающая промышленность переживает сложные времена — за январь-май численность персонала здесь сократилась на 1,35% — это около 33 тысяч рабочих. Самый ощутимый удар получили мебельная и автомобильная отрасли.

«Самый глубокий кризис продолжается в отдельно взятой мебельной промышленности. В мае здесь работало только 140 тыс. человек, что на 4,1% меньше в годовом исчислении, а за пять месяцев сокращение составило 3,4%. Ощутимые потери также продолжает нести автомобильная отрасль. В производстве автомобилей и комплектующих занятость в мае сократилась на 3% год к году, до 197 тыс. работников, а за январь — май — на 3,3%», — говорится в сообщении.

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В Польше меняют правила трудоустройства

Напомним, в начале июля 2026 года польская Национальная инспекция труда получила расширенные полномочия по проверке условий трудоустройства. Целью новшеств является выявление случаев, когда гражданско-правовые соглашения или B2B-контракты фактически скрывают полноценные трудовые отношения.

Во время аудита специалисты будут оценивать личное исполнение обязанностей, работу под наблюдением руководителя и четкое определение места и времени работы, ведь решающей станет фактическая форма занятости, а не название документа.

Контроль будет осуществляться в два этапа: сначала инспектор выдаст официальное распоряжение по устранению выявленных нарушений, а в случае его игнорирования будет открыто производство. Это чревато принудительным превращением соглашения в трудовой договор или передачей дела в суд.

Для повышения эффективности проверок осуществляется обмен данными между налоговой администрацией и управлением соцстрахования, что позволит автоматически выявлять массовые замены штатных должностей на гибкие контракты. В то же время в ведомстве отмечают, что реформа направлена не на автоматические наказания бизнеса, а на приведение отношений в соответствие с законом.

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