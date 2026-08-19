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Еще один украинец попал под арест по делу «Северных потоков»: в чем его обвиняют
В Хорватии задержан второй гражданин Украины, подозреваемый в причастности к подрыву «Северных потоков» в сентябре 2022 года.
В хорватском городе Пула задержан гражданин Украины Владимир З., которого немецкие следователи подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2» в сентябре 2022 года.
О задержании 19 августа сообщила Федеральная прокуратура Германии.
Арест был произведен на основании европейского ордера, который еще 3 июня 2024 года выдал следователь судья Федерального суда.
По данным прокуратуры, Владимир З. является профессиональным водолазом и якобы входил в группу, заложившую взрывчатку на газопроводах вблизи датского острова Борнхольм.
Следствие считает, что украинец лично участвовал в необходимых погружениях. Для перевозки взрывных устройств группа, по версии прокуратуры, использовала парусную яхту, отправившуюся с немецкого Ростока. Яхту якобы арендовали у германской компании через посредников, используя поддельные документы.
Взрывчатка сдетонировала 26 сентября 2022 года, в результате чего оба газопровода получили серьезные повреждения.
Немецкие правоохранители подозревают Владимира С. в совместном взрыве, неконституционном саботаже и разрушении сооружений.
После экстрадиции из Хорватии он должен быть доставлен к следователю судьи Федерального суда Германии.
Подрыв "Северных потоков": что известно
По этому же делу отдельно проходит еще один гражданин Украины Сергей Кузнецов. 30 июня 2026 года Федеральная прокуратура Германии выдвинула ему обвинение в Высшем земельном суде Гамбурга.
По версии немецкого следствия, Кузнецов входил в группу, подозреваемую в подготовке и совершении подрывов «Северных потоков» в Балтийском море. В прокуратуре также заявляли, что он и другие фигуранты якобы действовали как украинские военнослужащие.
Эти выводы повлекли за собой новую волну политических споров в Германии. В частности, лидер "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла призвал прекратить поставки оружия Украине.
В то же время в Офисе генерального прокурора Украины заявляли, что пока не установлены факты, свидетельствующие о причастности украинского государства, его органов или должностных лиц к подрыву «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2».