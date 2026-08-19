Еще один украинец попал под арест по делу «Северных потоков»: в чем его обвиняют

"Северный поток" (иллюстративное фото) / © Associated Press

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В хорватском городе Пула задержан гражданин Украины Владимир З., которого немецкие следователи подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2» в сентябре 2022 года.

О задержании 19 августа сообщила Федеральная прокуратура Германии.

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Арест был произведен на основании европейского ордера, который еще 3 июня 2024 года выдал следователь судья Федерального суда.

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По данным прокуратуры, Владимир З. является профессиональным водолазом и якобы входил в группу, заложившую взрывчатку на газопроводах вблизи датского острова Борнхольм.

Следствие считает, что украинец лично участвовал в необходимых погружениях. Для перевозки взрывных устройств группа, по версии прокуратуры, использовала парусную яхту, отправившуюся с немецкого Ростока. Яхту якобы арендовали у германской компании через посредников, используя поддельные документы.

Взрывчатка сдетонировала 26 сентября 2022 года, в результате чего оба газопровода получили серьезные повреждения.

Немецкие правоохранители подозревают Владимира С. в совместном взрыве, неконституционном саботаже и разрушении сооружений.

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После экстрадиции из Хорватии он должен быть доставлен к следователю судьи Федерального суда Германии.

Подрыв "Северных потоков": что известно

По этому же делу отдельно проходит еще один гражданин Украины Сергей Кузнецов. 30 июня 2026 года Федеральная прокуратура Германии выдвинула ему обвинение в Высшем земельном суде Гамбурга.

По версии немецкого следствия, Кузнецов входил в группу, подозреваемую в подготовке и совершении подрывов «Северных потоков» в Балтийском море. В прокуратуре также заявляли, что он и другие фигуранты якобы действовали как украинские военнослужащие.

Эти выводы повлекли за собой новую волну политических споров в Германии. В частности, лидер "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла призвал прекратить поставки оружия Украине.

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В то же время в Офисе генерального прокурора Украины заявляли, что пока не установлены факты, свидетельствующие о причастности украинского государства, его органов или должностных лиц к подрыву «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2».

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