Подрыв "Северных потоков": журналист заявил о причастности эротической модели (фото)

Среди подрывников «Северных потоков» была бывшая эротическая модель Фрейя / © Bild

Американский журналист Боян Панчевски раскрыл неожиданные подробности подрыва российских нефтепроводов «Северный поток». Он утверждает, что в группе диверсантов была женщина с эротическим прошлым по имени Фрейя, чью биографию использовали как идеальную легенду.

Об этом пишет Bild.

Панчевски в своей книге «Подрыв Северного потока» поделился рядом подробностей этой диверсии. В частности, он рассказал о единственной женщине среди водолазов, участвовавших в подрыве трубопроводов. В книге она фигурирует под именем Фрейя.

По словам автора, женщина была «самой смелой ныряльщицей в команде», хотя биография Фрейи не давала оснований предполагать, что она когда-нибудь присоединится к войне против России.

«По Фрейе [немецкая] полиция нашла практически бесконечное количество материалов. Затем они наткнулись и на ее обнаженные фотографии, некоторые из них были довольно откровенными. У следователей возник вопрос: «Может ли это быть та самая женщина? Или это ложный след?» — пишет Панчевски.

Впрочем, как выяснилось, это не была ошибка. В молодые годы Фрейя была частью активной ночной жизни Киева:

«Иногда она также работала моделью и позировала для провокационных фотографий. Она была на одном из фото, украсившем обложку эротического журнала. „Почему крымское солнце усиливает сексуальные чувства?“ — гласил заголовок».

Фото Фрейи на обложке эротического журнала / © Bild

Позже женщина увлеклась дайвингом и проявила значительные способности в этой сфере, что в конечном итоге привело ее к участию в группе подрывников. Во время подготовки операции прошлый опыт Фрейи решили использовать как элемент легенды прикрытия.

«В случае полицейского досмотра они должны были сказать, что снимают порно в дайверском антураже», — сообщил журналист.

Панчевски не раскрыл настоящих имен участников операции и отказался передать Bild фотографии женщины, которую называет Фрейей. В то же время журналисты провели собственное расследование и смогли найти соответствующие снимки.

Эротическое фото Фрейи / © Bild

Что известно о подрыве «Северных потоков»?

Подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море произошел 26 сентября 2022 года: были уничтожены три из четырех ниток. Немецкое следствие подозревает группу украинских водолазов, включая женщину, которые использовали яхту «Андромеда».

По делу о подрыве «Северных потоков» немецкие власти выдали ордера на арест шести украинцев, которых подозревают в причастности к диверсии.

В 2025 году Италия экстрадировала в Германию подозреваемого в диверсии украинца Сергея Кузнецова, которого считают координатором операции.

В конце сентября того же года по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков» задержали украинца Владимира Журавлева.