Сборная Украины по борьбе

Реклама

Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы-2026 по борьбе, который состоялся в албанской Тиране.

По итогам соревнований украинская команда завоевала 11 наград: шесть золотых, одну серебряную и четыре бронзовые.

Ближайший преследователь — Азербайджан — имеет в своем активе три золотые медали.

Реклама

Украина впервые в истории выиграла медальный зачет чемпионата Европы по борьбе. До сих пор "сине-желтые" никогда не финишировали выше второго места.

Медальный зачет Евро-2026 по борьбе: топ-5

1. Украина — 6 "золото" + 1 "серебро" + 4 "бронза" = 11 медалей

2. Азербайджан - 3 + 0 + 6 = 9

3. Турция - 2 + 3 + 5 = 10

Реклама

4. Польша - 1 + 2 + 1 = 4

5. Армения - 1 + 1 + 3 = 7

Также Украина в десятый раз в истории выиграла командный зачет в женской вольной борьбе, набрав 193 очка. Все золотые медали на Евро-2026 наша команда завоевала именно в этом виде борьбы.

Все медали Украины на Евро-2026 по борьбе