Украина впервые в истории выиграла медальный зачет чемпионата Европы по борьбе
"Сине-желтые" завершили континентальное первенство в Тиране с 11 наградами.
Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы-2026 по борьбе, который состоялся в албанской Тиране.
По итогам соревнований украинская команда завоевала 11 наград: шесть золотых, одну серебряную и четыре бронзовые.
Ближайший преследователь — Азербайджан — имеет в своем активе три золотые медали.
Украина впервые в истории выиграла медальный зачет чемпионата Европы по борьбе. До сих пор "сине-желтые" никогда не финишировали выше второго места.
Медальный зачет Евро-2026 по борьбе: топ-5
1. Украина — 6 "золото" + 1 "серебро" + 4 "бронза" = 11 медалей
2. Азербайджан - 3 + 0 + 6 = 9
3. Турция - 2 + 3 + 5 = 10
4. Польша - 1 + 2 + 1 = 4
5. Армения - 1 + 1 + 3 = 7
Также Украина в десятый раз в истории выиграла командный зачет в женской вольной борьбе, набрав 193 очка. Все золотые медали на Евро-2026 наша команда завоевала именно в этом виде борьбы.
Все медали Украины на Евро-2026 по борьбе
"Золото": Оксана Ливач (вольная борьба, 50 кг), Мария Винник (вольная борьба, 59 кг), Анастасия Алпеева (вольная борьба, 76 кг), Мария Ефремова (вольная борьба, 53 кг), Ирина Коляденко (вольная борьба, 65 кг), Надежда Соколовская (вольная борьба, 72 кг)
"Серебро": Лилия Маланчук (вольная борьба, 55 кг)
"Бронза": Ярослав Фильчаков (греко-римская борьба, 87 кг), Михаил Вишнивецкий (греко-римская борьба, 130 кг), Владлен Козлюк (греко-римская борьба, 97 кг), Соломия Винник (вольная борьба, 57 кг)