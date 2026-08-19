Деньги могут испортиться даже дома: как обычная фольга может спасти банкноты

Как хранить деньги / © Credits

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Люди, хранящие часть сбережений дома, иногда заворачивают банкноты в алюминиевую фольгу. Такой способ может создать дополнительный барьер от света, пыли и мелких частиц, однако имеет существенные ограничения — он не спасет деньги от влаги.

Об этом сообщило издание Gazeta.pl.

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Алюминиевая фольга ограничивает прямой контакт банкнот с окружающей средой. В то же время рассчитывать на нее как на полноценный способ длительного хранения наличных денег не стоит.

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Почему влага может испортить банкноты

Перед упаковкой деньги должны быть полностью сухими. Если вместе с банкнотами под фольгой останется влага, она не сможет нормально улетучиваться. Со временем это может привести к появлению пятен и ухудшению состояния бумаги.

Это правило относится и к другим способам хранения. Сухими банкнотами нужно класть в коробку, ящик или сейф, особенно если деньги планируют не доставать в течение нескольких месяцев.

Для дополнительной защиты наличность можно сначала обернуть бумагой, пригодной для длительного хранения документов, а затем — алюминиевой фольгой. При риске повышенной влажности может потребоваться пакетик силикагеля, поглощающий ее избыток.

В то же время, банкноты не стоит сильно сжимать или сгибать. Нежелательно также хранить их вместе с монетами: жесткие предметы способны оставить вмятины или повредить бумагу. Резинки для денег тоже не самый лучший вариант для длительного хранения, поскольку со временем они стареют и могут оставлять следы.

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Где лучше хранить наличные деньги

Даже правильно упакованные банкноты могут пострадать, если их оставить в неподходящем месте. Деньги не рекомендуют держать у батарей, печей и других источников тепла, под прямыми солнечными лучами, а также там, где возможны протечки или образование конденсата.

Для наличных денег лучше выбирать сухое и прохладное место без значительных перепадов температуры. Если деньги сохраняются долго, их состояние следует время от времени проверять, обращая внимание на влагу, пятна и прочие повреждения.

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