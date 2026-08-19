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Деньги могут испортиться даже дома: как обычная фольга может спасти банкноты
Обычная алюминиевая фольга может стать дополнительной защитой для наличных денег, которую месяцами хранят дома. Однако достаточно одной ошибки, чтобы вместо пользы получить противоположный результат.
Люди, хранящие часть сбережений дома, иногда заворачивают банкноты в алюминиевую фольгу. Такой способ может создать дополнительный барьер от света, пыли и мелких частиц, однако имеет существенные ограничения — он не спасет деньги от влаги.
Об этом сообщило издание Gazeta.pl.
Алюминиевая фольга ограничивает прямой контакт банкнот с окружающей средой. В то же время рассчитывать на нее как на полноценный способ длительного хранения наличных денег не стоит.
Почему влага может испортить банкноты
Перед упаковкой деньги должны быть полностью сухими. Если вместе с банкнотами под фольгой останется влага, она не сможет нормально улетучиваться. Со временем это может привести к появлению пятен и ухудшению состояния бумаги.
Это правило относится и к другим способам хранения. Сухими банкнотами нужно класть в коробку, ящик или сейф, особенно если деньги планируют не доставать в течение нескольких месяцев.
Для дополнительной защиты наличность можно сначала обернуть бумагой, пригодной для длительного хранения документов, а затем — алюминиевой фольгой. При риске повышенной влажности может потребоваться пакетик силикагеля, поглощающий ее избыток.
В то же время, банкноты не стоит сильно сжимать или сгибать. Нежелательно также хранить их вместе с монетами: жесткие предметы способны оставить вмятины или повредить бумагу. Резинки для денег тоже не самый лучший вариант для длительного хранения, поскольку со временем они стареют и могут оставлять следы.
Где лучше хранить наличные деньги
Даже правильно упакованные банкноты могут пострадать, если их оставить в неподходящем месте. Деньги не рекомендуют держать у батарей, печей и других источников тепла, под прямыми солнечными лучами, а также там, где возможны протечки или образование конденсата.
Для наличных денег лучше выбирать сухое и прохладное место без значительных перепадов температуры. Если деньги сохраняются долго, их состояние следует время от времени проверять, обращая внимание на влагу, пятна и прочие повреждения.
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