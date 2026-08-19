Кабмин уволил Хмару, а в Раде его согласовали на министра обороны: все детали и инсайд со встречи со "слугами"

Комитет Рады единогласно поддержал Хмару на министра обороны / © Владимир Зеленский

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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно одобрил кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Хмару поддержали в комитете Верховной Рады: подробности

В парламенте состоялась встреча провластной фракции с кандидатами на руководящие должности в оборонном и внешнеполитическом ведомствах.

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По итогам общения глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия сообщил, что фракция встретилась с Андреем Сибигой и Евгением Хмарой.

По его словам, решение по этим назначениям полностью соответствует нормам законодательства:

«Внесение кандидатов министра обороны и министра иностранных дел Украины — это исключительная компетенция президента Украины. Фракция поддерживает Владимира Зеленского и предложенных им кандидатов», — подчеркнул политик.

Давид Арахамия поддержал Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел, отметив его опыт.

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«Андрей Сибига — опытный дипломат, мощный член команды, которого мы все хорошо знаем. Он не нуждается в дополнительных рекомендациях, важно продолжать работу, которую он ведет давно».

Относительно Хмары Арахамия написал, что у него есть боевой опыт и управленческие достижения, а также он не раз рисковал жизнью за Украину. Хмара хорошо показал себя во время военной службы и в статусе исполняющего обязанности главы оборонного ведомства.

Ключевыми направлениями работы Хмары должны стать удержание стратегической инициативы, перенесение боевых действий на территорию врага, сохранение человеческих ресурсов, а также активное развитие технологий и отечественного оборонно-промышленного комплекса.

«Евгений Хмара выступает за сохранение позитивных наработок и хорошо зарекомендовавших себя в Министерстве обороны людей. Фракция разделяет его взгляды и будет поддерживать его кандидатуру в зале», — пишет Арахамия.

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Хмара хочет сохранить предыдущую команду Минобороны

Источники РБК-Украина сообщают, что Евгений Хмара хочет сохранить основу команды Минобороны. Об этом стало известно по итогам встречи Хмары с фракцией «Слуга Народа».

Евгений Хмара заявил, что хочет оставить ключевых людей, отвечающих за реформу оборонных закупок. В частности, речь идет о первом заместителе министра обороны Алексее Выскубе и заместителе министра обороны Мстиславе Банике.

Относительно реформы ТЦК Хмара подчеркнул, что находится «на одной странице» с генералом Драпатым. Также во время разговора речь шла о повышении зарплат военных. В Раде ожидают набрать необходимое количество голосов за назначение Евгения Хмары министром обороны.

Кабмин уволил Хмару с должности заместителя и и.о министра обороны

Кабинет Министров Украины уволил Евгения Хмару с должности заместителя и и.о министра обороны. О соответствующем распоряжении премьер-министра Украины стало известно утром 19 августа.

Зеленский подал в Раду кандидатов на Минобороны и МИД

Напомним, президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады кандидатуры на должности глав двух ведомств: Евгения Хмару — на должность министра обороны и Андрея Сибигу — на должность министра иностранных дел.

Эту информацию подтвердил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а нардеп Ярослав Железняк отметил, что голосование за обоих кандидатов состоится 19 августа по стандартной процедуре.

Оба кандидата уже исполняют обязанности руководителей соответствующих министерств, в частности, Андрей Сибига занимал этот пост и в правительстве премьер-министра Юлии Свириденко.

В то же время в отношении Евгения Хмары стоит отметить, что он военнослужащий, тогда как Закон Украины «О национальной безопасности Украины» четко предусматривает, что должность министра обороны должно занимать гражданское лицо.

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