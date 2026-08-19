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Кабмин уволил Хмару, а в Раде его согласовали на министра обороны: все детали и инсайд со встречи со "слугами"
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки единодушно поддержал кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны Украины. Какие задачи он может получить и что о его назначении заявили в «Слуге Народа».
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно одобрил кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны Украины.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Хмару поддержали в комитете Верховной Рады: подробности
В парламенте состоялась встреча провластной фракции с кандидатами на руководящие должности в оборонном и внешнеполитическом ведомствах.
По итогам общения глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия сообщил, что фракция встретилась с Андреем Сибигой и Евгением Хмарой.
По его словам, решение по этим назначениям полностью соответствует нормам законодательства:
«Внесение кандидатов министра обороны и министра иностранных дел Украины — это исключительная компетенция президента Украины. Фракция поддерживает Владимира Зеленского и предложенных им кандидатов», — подчеркнул политик.
Давид Арахамия поддержал Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел, отметив его опыт.
«Андрей Сибига — опытный дипломат, мощный член команды, которого мы все хорошо знаем. Он не нуждается в дополнительных рекомендациях, важно продолжать работу, которую он ведет давно».
Относительно Хмары Арахамия написал, что у него есть боевой опыт и управленческие достижения, а также он не раз рисковал жизнью за Украину. Хмара хорошо показал себя во время военной службы и в статусе исполняющего обязанности главы оборонного ведомства.
Ключевыми направлениями работы Хмары должны стать удержание стратегической инициативы, перенесение боевых действий на территорию врага, сохранение человеческих ресурсов, а также активное развитие технологий и отечественного оборонно-промышленного комплекса.
«Евгений Хмара выступает за сохранение позитивных наработок и хорошо зарекомендовавших себя в Министерстве обороны людей. Фракция разделяет его взгляды и будет поддерживать его кандидатуру в зале», — пишет Арахамия.
Хмара хочет сохранить предыдущую команду Минобороны
Источники РБК-Украина сообщают, что Евгений Хмара хочет сохранить основу команды Минобороны. Об этом стало известно по итогам встречи Хмары с фракцией «Слуга Народа».
Евгений Хмара заявил, что хочет оставить ключевых людей, отвечающих за реформу оборонных закупок. В частности, речь идет о первом заместителе министра обороны Алексее Выскубе и заместителе министра обороны Мстиславе Банике.
Относительно реформы ТЦК Хмара подчеркнул, что находится «на одной странице» с генералом Драпатым. Также во время разговора речь шла о повышении зарплат военных. В Раде ожидают набрать необходимое количество голосов за назначение Евгения Хмары министром обороны.
Кабмин уволил Хмару с должности заместителя и и.о министра обороны
Кабинет Министров Украины уволил Евгения Хмару с должности заместителя и и.о министра обороны. О соответствующем распоряжении премьер-министра Украины стало известно утром 19 августа.
Зеленский подал в Раду кандидатов на Минобороны и МИД
Напомним, президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады кандидатуры на должности глав двух ведомств: Евгения Хмару — на должность министра обороны и Андрея Сибигу — на должность министра иностранных дел.
Эту информацию подтвердил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а нардеп Ярослав Железняк отметил, что голосование за обоих кандидатов состоится 19 августа по стандартной процедуре.
Оба кандидата уже исполняют обязанности руководителей соответствующих министерств, в частности, Андрей Сибига занимал этот пост и в правительстве премьер-министра Юлии Свириденко.
В то же время в отношении Евгения Хмары стоит отметить, что он военнослужащий, тогда как Закон Украины «О национальной безопасности Украины» четко предусматривает, что должность министра обороны должно занимать гражданское лицо.