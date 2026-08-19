Кран будет блистеть: эксперты назвали простой трюк против налета

Кран / © pexels.com

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На кранах в ванной и кухне со временем появляются белые пятна, тусклый налет и минеральные отложения. Все из-за испаряющихся капель воды, оставляя минералы. Избавиться от таких следов можно с помощью обычного белого уксуса — его кислотность помогает размягчить минеральные отложения и известковый налет, после чего их легче удалить.

Об этом пишет El Conista.

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Как очистить кран с помощью уксуса

Перед очисткой поверхность смесителя следует вымыть от обычной грязи. Затем белый уксус можно перелить в бутылку с распылителем и нанести непосредственно на участки с налетом.

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Другой вариант — смочить уксусом мягкую ткань и протереть ею загрязненные места.

Уксус рекомендуют оставить на поверхности на несколько минут, чтобы кислота успела размягчить отложение. Затем протереть поверхность губкой или тканью и смыть остатки средства.

После очищения кран желательно вытереть досуха. Это поможет избежать появления новых пятен от воды.

В то же время, перед использованием уксуса следует проверить рекомендации производителя смесителя: кислотные средства могут повредить некоторые покрытия или поверхности. Не следует также смешивать уксус с хлорсодержащими средствами, поскольку это может быть небезопасно.

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Как мы писали ранее, налет на кранах можно убрать без продолжительного трения с помощью лимонного сока. Его нужно нанести на загрязненную поверхность, оставить на несколько минут, затем протереть мягкой салфеткой, смыть водой и вытереть досуха. Лимонная кислота помогает растворить минеральные отложения от жесткой воды. В то же время средство не следует использовать на натуральном камне и нельзя смешивать с отбеливателями.

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