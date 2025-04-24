Дональд Трамп / © Associated Press

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Американське керівництво може вийти з переговорного процесу вже найближчими тижнями, якщо не вдасться досягнути конкретного результату.

Таку думку висловив професор із вивчення війни в Королівському коледжі Лондона Майкл Кларк у коментарі Sky News.

З його слів, Сполучені Штати залишатимуться в переговорному процесі лише за умови, що бачитимуть від нього реальну користь.

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«США могли б залишитися в ньому трохи довше, якби вважали, що здатні щось отримати. Але я не думаю, що це станеться. Гадаю, Трамп вийде з переговорів за пару тижнів», — зазначив Кларк.

Аналітик також припустив, що тема переговорів може бути відкладена, а президент зосередиться на інших питаннях.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати припинять свої зусилля про досягнення мирної угоди між Росією та Україною протягом кількох днів, якщо не буде явних ознак можливості укладення домовленості. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

11 квітня Дональд Трамп у дописі на платформі Truth Social заявив, що Росія повинна активніше діяти для досягнення припинення вогню.

Трамп розчарований діями Володимира Путіна, вважаючи, що той свідомо гальмує переговори, пише Fox News. Білий дім, за даними каналу, розглядає введення суворих санкцій проти російського «тіньового флоту».

Тим часом президент РФ Володимир Путін раптово змінив своє рішення та заявив, що відкритий для двосторонніх мирних переговорів з Україною.

Низка високопосадовців адміністрації США, зокрема держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник по Україні Кіт Келлог, рекомендують Трампу з обережністю ставитися до заяв РФ про готовність до миру, вказуючи на відсутність у Путіна щирого бажання припинити бойові дії.