- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 186
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський про переговори з РФ: від чого залежить успіх
За словами Зеленського, після повного припинення вогню Україна готова до будь-якого формату перемовин з РФ.
Представники країни-агресорки РФ бояться прямих переговорів про припинення війни.
Про це президент Володимир Зеленський сказав сьогодні, 22 квітня, у розмові з журналістами.
«Що стосується „рускіх“, я це говорив. Я вважаю, що вони бояться прямих перемовин», — каже глава держави.
Зеленський визнав, що не знає, які сигнали зараз показують росіяни: бояться, що американці вийдуть формату перемовин, а може навпаки роблять це для того, щоб американці вийшли з переговорів.
«Не знаю. У мене є свої висновки, залишу їх при собі. А що стосується, будь яких перемовин — де результат?», — риторично запитує президент.
Глава держави запевнив, що у разі встановлення повного припинення вогню, коли буде розуміння, про який термін перемир’я йдеться, Україна готова до будь-якого формату перемовин з РФ.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках переговорів з РФ Україна офіційно не визнає Крим частиною Росії.