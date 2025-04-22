ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

Зеленський про переговори з РФ: від чого залежить успіх

За словами Зеленського, після повного припинення вогню Україна готова до будь-якого формату перемовин з РФ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Представники країни-агресорки РФ бояться прямих переговорів про припинення війни.

Про це президент Володимир Зеленський сказав сьогодні, 22 квітня, у розмові з журналістами.

«Що стосується „рускіх“, я це говорив. Я вважаю, що вони бояться прямих перемовин», — каже глава держави.

Зеленський визнав, що не знає, які сигнали зараз показують росіяни: бояться, що американці вийдуть формату перемовин, а може навпаки роблять це для того, щоб американці вийшли з переговорів.

«Не знаю. У мене є свої висновки, залишу їх при собі. А що стосується, будь яких перемовин — де результат?», — риторично запитує президент.

Глава держави запевнив, що у разі встановлення повного припинення вогню, коли буде розуміння, про який термін перемир’я йдеться, Україна готова до будь-якого формату перемовин з РФ.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках переговорів з РФ Україна офіційно не визнає Крим частиною Росії.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie