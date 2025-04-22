Зеленський про переговори з РФ: від чого залежить успіх

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Представники країни-агресорки РФ бояться прямих переговорів про припинення війни.

Про це президент Володимир Зеленський сказав сьогодні, 22 квітня, у розмові з журналістами.

«Що стосується „рускіх“, я це говорив. Я вважаю, що вони бояться прямих перемовин», — каже глава держави.

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Зеленський визнав, що не знає, які сигнали зараз показують росіяни: бояться, що американці вийдуть формату перемовин, а може навпаки роблять це для того, щоб американці вийшли з переговорів.

«Не знаю. У мене є свої висновки, залишу їх при собі. А що стосується, будь яких перемовин — де результат?», — риторично запитує президент.

Глава держави запевнив, що у разі встановлення повного припинення вогню, коли буде розуміння, про який термін перемир’я йдеться, Україна готова до будь-якого формату перемовин з РФ.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках переговорів з РФ Україна офіційно не визнає Крим частиною Росії.